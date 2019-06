La estrella del fútbol estadounidense Megan Rapinoe dice que no irá a la p*** Casa Blanca si el equipo femenino gana la Copa del Mundo

(CNN) — La cocapitana del fútbol femenino estadounidense Megan Rapinoe no planea ir a la Casa Blanca si la selección nacional gana la Copa del Mundo.

Un reportero de Eight by Eight, una revista de fútbol que analiza el deporte y su lugar en la cultura, le preguntó a Rapinoe si estaba emocionada por ir a la Casa Blanca si su equipo gana la Copa Mundial Femenina.

LEE: La Selección Femenina de EE. UU. anotó más goles en un día en el Mundial que los hombres en las Copas Mundiales 2006, 2010 y 2014 sumadas

“Psssh, yo no voy a ir a la p*** Casa Blanca”, respondió ella antes de que el periodista terminara la pregunta. “No. No voy a ir a la Casa Blanca. No vamos a ser invitadas. Lo dudo”.

La revista publicó el clip de la entrevista corta el martes en Twitter.

El equipo nacional de EE.UU. está compitiendo en la Copa Mundial Femenina y juega el viernes en el país anfitrión, Francia.

MIRA: Jugadoras de la selección femenina de fútbol de EE.UU. demandan a la Federación por discriminación de género

Otros equipos se han saltado la visita a la Casa Blanca

No es la primera vez que atletas profesionales rechazan una visita a la Casa Blanca.

Los Golden State Warriors decidieron no ir a la Casa Blanca el año pasado después de ganar un título de la NBA. Antes de su visita programada, el presidente Donald Trump revocó su invitación en Twitter.

Trump también canceló la visita de los Eagles de Filadeldia, campeones del Super Bowl del 2018, debido a la controversia sobre la posición del himno nacional en los juegos.

LEE: Trump cancela la visita de los Philadelphia Eagles a la Casa Blanca (2018)

Rapinoe es una defensora de la equidad social

Rapinoe, una de las cocapitanas del equipo femenino de EE.UU., se ha manifestado abiertamente sobre temas de justicia social. En 2016, estuvo entre los primeros atletas profesionales blancos en mostrar solidaridad con Colin Kaepernick cuando los medios comenzaron a informar sobre su arrodillamiento durante el himno nacional. Rapinoe se arrodilló durante un partido un mes después de que se notó por primera vez que Kaepernick estaba arrodillado.

“Creo que en realidad es bastante repugnante la forma en que lo trataron y la forma en que muchos medios lo han cubierto y volvieron el hecho sobre algo que no es en lo absoluto”, dijo. “Necesitamos tener una conversación más reflexiva y de dos caras sobre los problemas raciales en este país”.

Esta semana, Trump le dijo a The Hill que no cree que sea apropiado que Rapinoe proteste durante el himno nacional.

Exigió igual remuneración para el equipo femenino

En mayo, Rapinoe llamó la atención a los líderes del fútbol por no hacer lo suficiente para nivelar el terreno de juego para jugadores masculinos y femeninos. Reconoció que se habían hecho “avances” hacia el mejor trato de las mujeres, pero la FIFA tiene esencialmente “recursos ilimitados” y una falta histórica de inversión en los juegos de mujeres.

LEE: El fútbol femenino mexicano: casi medio siglo de historia y apenas tres años de ser una realidad

“Me gustaría ver un cambio de paradigma importante”, dijo.

Rapinoe es también una de las 28 jugadoras que demandan a la Federación de Fútbol de Estados Unidos, alegando que la selección nacional masculina gana más que ellos a pesar de jugar más y ganar más partidos.