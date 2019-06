Casi 100 conductores siguieron un desvío de Google Maps y terminaron atrapados en un campo enlodado

(CNN) — La tecnología no siempre es infalible, y es lo que unos 100 conductores de Colorado aprendieron cuando Google Maps les ofreció una forma supuestamente rápida de evitar un embotellamiento.



Un accidente en Peña Boulevard, una carretera que conduce al Aeropuerto Internacional de Denver, hizo que la aplicación llevara a los conductores a un desvío este domingo.

Pero era demasiado bueno para ser verdad.

La ruta alternativa llevó a los conductores por un camino de tierra que la lluvia había convertido en un lodo fangoso, y los autos comenzaron a resbalarse.

Algunos vehículos no pudieron atravesar el barro y otros 100 quedaron atrapados detrás de ellos.

Connie Monsees estaba en camino a recoger a su esposo en el aeropuerto cuando se encontró con el accidente en Peña Boulevard.

“Pensé que ‘quizás hay un desvío’ y lo busqué en Google Maps, y me dio un desvío que se demoraba la mitad del tiempo”, dijo. “Fueron 43 minutos inicialmente, y en lugar de eso iban a ser 23, así que tomé la salida y me dirigí a donde me dijeron. Había un montón de otros autos que bajaban [el camino de tierra] también, así que dije: ‘Supongo que está bien’. No estaba bien”.

Google dijo que la carretera no estaba marcada como privada. “Tomamos en cuenta muchos factores al determinar las rutas de conducción, incluido el tamaño de la carretera y lo directo de la ruta”, dijo la compañía en un comunicado. “Si bien siempre trabajamos para proporcionar las mejores direcciones, pueden surgir problemas debido a circunstancias imprevistas como el clima. Alentamos a todos los conductores a que sigan las leyes locales, permanezcan atentos y utilicen su mejor juicio mientras conducen”.

Por suerte, el auto de Monsees tiene tracción total y ella pudo superar la situación difícil. Incluso llevó a dos personas al aeropuerto y pudieron tomar sus vuelos.

“Rasgué el protector de la rueda del pasajero delantero”, dijo Monsees, y agregó que otros sufrieron peores daños.