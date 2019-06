Trump responde a estrella de la selección de EE.UU. Megan Rapinoe: primero ganen el Mundial

(CNN) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió el miércoles contra la cocapitana del equipo femenino estadounidense Megan Rapinoe después de que la estrella del fútbol dijera que no iría a la Casa Blanca si ganan la Copa del Mundo.

“No voy a ir a la p*** Casa Blanca”, dijo Rapinoe a un reportero de Eight by Eight, una revista de fútbol, cuando le preguntaron el martes si estaba emocionada de ir a la Casa Blanca si su equipo gana. .

“No. No voy a ir a la Casa Blanca. No vamos a ser invitadas. Lo dudo”, agregó. Los comentarios fueron realizados en enero para el número de la Copa Mundial Femenina de la revista, publicado a fines de mayo. El video de la entrevista se publicó por primera vez la semana pasada y ha ganado atención nacional en los últimos días.

En una serie de tuits, Trump aseguró que a los equipos deportivos “les encanta ir a la Casa Blanca” y dijo que Rapinoe “debería GANAR primero antes de hablar”.

“¡Termina el trabajo!”, dijo Trump.

El presidente luego extendió una invitación “gane o pierda” al equipo nacional de Estados Unidos, que compite en la Copa Mundial Femenina y juega el viernes contra el país anfitrión, Francia.

“Aún no hemos invitado a Megan o al equipo, pero ahora estoy invitando al EQUIPO, gane o pierda. Megan nunca debería faltarle el respeto a nuestro País, a la Casa Blanca o a nuestra Bandera, especialmente porque se ha hecho mucho por ella y por el equipo. Siéntete orgullosa de la bandera que llevas”, escribió Trump.

La defensora estadounidense Ali Krieger respaldó a Rapinoe después de que Trump criticara a su compañera de equipo y dijo en Twitter: “En lo que respecta al tuit de hoy del ‘presidente’, sé que le molestan las mujeres que no puede controlar o toquetear, pero estoy con @mPinoe”.

“No apoyo a esta administración ni a su lucha contra los ciudadanos LGBTQ +, los inmigrantes y nuestros más vulnerables”, agregó.

Un portavoz de US Soccer dijo que no tenía comentarios cuando fue contactado por CNN.

Amir Vera y Jillian Martin contribuyeron a este informe.