Gael García regresa a la dirección cinematográfica con “Chicuarotes”

La cinta 'Chicuarotes' muestra la cruda relaidad de tres jóvenes mexicanos y lo que tienen que hacer para sobrevivir en la Ciudad de México. Dirigida por el actor Gael García (Foto cortesía Cinépolis Distribución)

(CNN Español)– Cagalera y Moloteco son dos adolescentes que habitan en el poblado de San Gregorio Atlapulco, en la Ciudad de México, y quienes cometen asaltos y pequeños robos para conseguir algo de dinero, debido principalmente a que se hallan sumidos en el abandono y la pobreza. Esta es la trama central de la cinta “Chicuarotes” dirigida por el mexicano Gael García Bernal.

Producida por Diego Luna y el mismo Gael García, “Chicuarotes” se rodó en la Ciudad de México y marca el regreso a la dirección del mismo Gael después de haber dirigido la cinta del 2007, “Déficit”.

García asegura que maduró mucho en varios aspectos: “Maduré bastante, pero no solo de edad sino de experiencia por haber trabajado con diferentes directores, pero también tiene que ver con que gracias al haber dirigido ‘Déficit’ logré dar un salto de madurez. No está aislada, gracias a esa película aprendí muchísimo. Le debo mucho por haber sido mi primera cinta como director”.

¿Qué convenció a Gael García, quien en 2016 ganó el Globo de Oro en la categoría de mejor actor de serie de TV – comedia o musical por “Mozart in the jungle”? El mexicano afirma: “Lo que me atrapó de esta historia para hacerla fueron dos cosas, el reto de que el guion estaba muy bien logrado, es una tragedia griega con unos dotes de comedia muy grandes, eso es complicadísimo de escribir y realizar porque tiene que haber un equilibrio entre ambos géneros, exploras muchos géneros y tonos y es muy complicado. Lo segundo fue el contexto de estos ‘Chicuarotes”, había algo muy especial y hay que batallarle y buscarle otras dimensiones, otras ramificaciones, hay que encontrarle otros significados a otras lecturas y hay que crecerlo hasta que se vuelva parte de tu vida”.

Zona Pop

¿Cómo transmitirle a los actores que son jóvenes algo tan duro como un secuestro cuando tú a esa edad no lo vivías?

Gael García

“Y muchas otras cosas que no me tocaron vivir. Yo viví en un contexto amoroso en una familia amorosa. Crecí en un lugar donde el futuro se veía promisorio y donde estábamos experimentando por primera vez la ciudadanía y ciertas cosas que han cambiado mucho y que hemos logrado cambiarlas en colectivo. Pero algo que es muy difícil y que me atraía es la desesperanza juvenil y es algo que no es San Gregorio de México, es del mundo entero, los jóvenes sienten que el futuro se les fue y escapó, que les fue robado, por eso existen estos movimiento que exigen tener el futuro de vuelta. Es algo que está ahí, está presente en la cinta, se manifiesta con una falta de narrativa del largo recorrido hacia algo más ilustrado y bondadoso, hacía la felicidad”.

Lo más difícil de los personajes

Para Leidi Gutiérrez, quien da vida Sugheili -el interés amoroso de Cagalera-, asegura que su personaje y ella son parecidos “Sugheili es un personaje que tiene muy claro lo que está bien y mal, pero en algún momento toma decisiones incorrectas, pero siento que tiene un sentido de la observación muy bueno y que logra ver algo más en las personas. Es muy ingenua y creo que en eso nos parecemos”.

Mientras que para Benny Emmanuel, quien da vida a Cagalera, y quien ganó en la 61a entrega del Premio Ariel en México como mejor revelación actoral por la cinta “De la infancia”, asegura: “De las cosas más complicadas de la cinta, fue siempre entender que estábamos jugando en una línea muy delgada entre la realidad y la ficción. En lo personal lo más difícil para mi fue tratar de conseguir que la audiencia conectara con mi personaje porque es alguien a quien puedes odiar a los 3 minutos de verlo. Si empatizas con él, no lo justificas, pero entiendes porqué hace lo que hace. la falta de amor que tiene y la necesidad de salir de ese lugar”.

¿Quién es Quién?

Cagalera – Benny Emmanuel

Moloteco – Gabriel Carbajal

Sugheili – Leidi Gutiérrez

Tonchi – Dolores Heredia

Chillamil – Daniel Giménez Cacho

Por el momento “Chicuarotes” se estrena únicamente en México bajo el sello de Cinépolis Distribución con más de 300 copias en toda la República Mexicana.