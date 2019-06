Megan Rapinoe: “Mantengo los comentarios que hice sobre no querer ir a la Casa Blanca”

(CNN) — Megan Rapinoe no se retracta.

La delantera de la selección femenina de Estados Unidos reiteró el jueves que no visitaría la Casa Blanca en caso de que el equipo gane el Mundial.

El martes, la revista de fútbol Eight by Eight publicó un video de Rapinoe en el que le dice a un reportero en enero: “No voy a ir a la p*** Casa Blanca” si Estados Unidos gana la Copa Mundial Femenina.

“Mantengo los comentarios que hice sobre no querer ir a la Casa Blanca, excepto por la mala palabra”, dijo Rapinoe en París el jueves. “Mi mamá estaría muy molesta por eso.

“Pero creo que obviamente, entrando con mucha pasión y considerando cuánto tiempo, esfuerzo y orgullo tomamos en la plataforma que tenemos y usándola para bien y para poner el juego en un lugar mejor, y con suerte poner el mundo en un lugar mejor, no creo que me gustaría ir. Y animaría a mis compañeras a pensar seriamente en prestar esa plataforma o que esta sea coaccionada por una administración que no siente lo mismo y no lucha por las mismas cosas por las que luchamos.

“Lo dejaré así, y no estoy interesada en responder ninguna de esas preguntas. Podemos ir a la verdadera razón por la que estamos aquí, que es un gran juego”.

No parece haber ningún problema con la postura de Rapinoe ni con sus comentarios anteriores por parte de la entrenadora de Estados Unidos, Jill Ellis.

“Todas apoyamos a Megan”, dijo Ellis. “Ella sabe eso, que nos apoyamos las unas a las otras. Creo que para nuestras jugadoras, solo hay un propósito, una misión por la que estamos aquí. Comentarios, medios, lo que sea, siempre ha sido algo que creo que podemos bloquear fácilmente”.

En una serie de tuits el miércoles, el presidente Donald Trump afirmó que los equipos deportivos “aman venir a la Casa Blanca” y atacó a Rapinoe, diciendo que “debería GANAR primero antes de hablar”.

“¡Termina el trabajo!”, escribió Trump.

El Presidente luego extendió una invitación “gane o pierda” a la selección estadounidense.

“Aún no hemos invitado a Megan ni al equipo, pero ahora estoy invitando al EQUIPO, gane o pierda”, escribió. “Megan nunca debe faltarle el respeto a nuestro país, a la Casa Blanca o a nuestra bandera, especialmente porque se ha hecho mucho por ella y por el equipo. Siéntete orgullosa de la bandera que usas”.

Estados Unidos juega contra Francia a las 3 pm ET por los cuartos de final de la Copa Mundial.