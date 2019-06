Bukele ordena amplio operativo para capturar a ”malditos” asaltantes y violadores

Hasta el momento no se reportan homicidios, pero si dos mujeres violadas.

Malditos, vamos tras ellos, no se van a escapar. Y no me salgan con ser suaves, les va a caer todo el peso de la ley.@PNC_SV, @FUERZARMADASV, @Director_PNC, @RogelioRivasSS, @merino_monroy

— Nayib Bukele (@nayibbukele) June 29, 2019