El tráfico del aeropuerto de Newark se detuvo por “emergencia del aeropuerto”

Una foto tomada por el pasajero John Murray muestra un avión de United Airlines que, según él, se desvió al aeropuerto de Newark el sábado por la mañana.

(CNN) — No se permiten llegadas ni salidas en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty de Nueva Jersey debido a una “emergencia del aeropuerto” no especificada, informó el aeropuerto en Twitter este sábado por la mañana.

No se pudo contactar a los funcionarios del aeropuerto o de la Administración Federal de Aviación para hacer comentarios sobre la emergencia.

Sin embargo, un pasajero a bordo de un vuelo de United Airlines, John Murray, le dijo a CNN que su avión fue desviado a Newark poco después de despegar del aeropuerto LaGuardia de Nueva York el sábado por la mañana.

“Todo lo que sé es que 10 minutos después del despegue no teníamos mucha altitud, solo estábamos dando vueltas alrededor del norte de Nueva Jersey y no íbamos a ninguna parte”, dijo. “Fue entonces cuando aterrizamos… en Newark”.

“Las cuadrillas de emergencia nos sacaron del avión” después de aterrizar, dijo.

“Hablé con uno de los equipos de emergencia que nos dijo que aparentemente teníamos una llanta desinflada y que había algo de fricción… y que posiblemente había humo, y por eso tuvimos que hacer el aterrizaje de emergencia”.

Todos los pasajeros finalmente fueron llevados a una terminal, dijo Murray. Dijo que estaba buscando otro vuelo.

Su avión, el vuelo 2098 de United Airlines, se dirigía al Aeropuerto Internacional George Bush de Houston.

El aeropuerto de Newark hizo su anuncio sobre la parada en tierra alrededor de las 8:45 am ET. United no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios.