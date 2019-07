¿Cómo puedes reducir los plásticos de un solo uso en tu vida? Mira estos consejos

(CNN) — Eliminar el plástico de un solo uso es algo que más fácil decirlo que hacerlo.



El plástico está creando problemas en todo el mundo. Está en nuestros océanos mucho más de lo que pensábamos, e incluso hay islas tanto en el Océano Pacífico como en el Atlántico creadas a partir de la cantidad de plásticos que tiramos.

Los gobiernos, como el Parlamento Europeo y Canadá, han tomado acciones para prohibir los plásticos de un solo uso o restringir el uso de plásticos en el comercio. Y mientras que la legislatura de Oregon ha votado para prohibirlos, el resto de Estados Unidos todavía está atrasado en el movimiento.

Para tener un impacto duradero, es probable que los gobiernos y las corporaciones tengan que hacer que la restricción del uso del plástico sea una prioridad. Pero los individuos tienen algo de poder. Entonces, ¿cómo puedes limitar tu uso de plástico? Aquí hay algunas maneras.

Usa bolsas reutilizables en lugar de bolsas de plástico

Las bolsas de plástico son uno de los productos más arraigados en la vida diaria de las personas. No solo son uno de los principales culpables de los desechos plásticos, sino que también dañan significativamente la biodiversidad: las tortugas marinas y otras criaturas pueden confundir las bolsas de plástico con las medusas, lo que a menudo conduce a la muerte. Incluso si no te preocupan las tortugas, debes saber que las bolsas de plástico están hechas de combustibles fósiles, que presentan sus propios problemas ambientales.

Las bolsas reutilizables son buenas, pero en el caos de salir por la puerta, pueden ser fácilmente olvidadas en casa. ¿Y si tienes demasiados cosas para llvar y no tiene suficientes bolsas reutilizables?

La solución más fácil es tener bolsas reutilizables en tu automóvil, para que siempre las tengas a mano. Si necesitas más, opte por bolsas de papel en lugar de plástico: son más resistentes, contienen más artículos, son reciclables y no están hechos de combustibles fósiles.

Una botella de agua reutilizable, en lugar de cientos de botellas de plástico

El agua embotellada es barata y conveniente, pero pasa 30 segundos observando la cantidad de botellas de plástico que terminan en nuestros océanos, y nunca volverás a sentirte cómodo bebiendo de ellas.

Para evitar botellas plásticas de agua, invierta en una botella de metal o vidrio. Puede encontrar algunos en casi cualquier tienda por buenos precios, y es fácil rellenarlos con agua del grifo o filtrada. El inconveniente es que si lo pierdes, te quedas sin una botella de agua. Entonces, no lo pierdas. O, si pierdes cosas con frecuencia, tal vez no compres una cara.

Las tazas reutilizables harán que tus mañanas sean más sostenibles

Y ya que vas a tomar de una botella reutilizable, toma también de una taza reutilizable.

Piensa en tu taza diaria de café o té: es una taza y la tapa de plástico, la necesitas para que tu café no se derrame en tu auto. Y luego súmale la funda de cartón para que no te quemes la mano.

Son tres piezas de basura, sin incluir el agitador si tomas tu café con leche y azúcar. Imagínate hacer eso todos los días durante un mes o incluso un año.

Algunas personas pueden pensar que una taza y una botella de agua voluminosa son mucho para agregar a su bolso. Pero si llevas una mochila al trabajo, es probable que tengas espacio para estas cosas adicionales. Si el espacio es realmente escaso, hay tazas y botellas de agua plegables.

Puede ser inconveniente ahora. Pero piensa en cuánto más inconveniente será más adelante, cuando esas montañas de basura estén más cerca de tu casa.

Trae tus propios contenedores a los restaurantes. No es raro

Si estás comiendo en un restaurante, es posible que tengas sobras y si los llevas a casa, es probable que el restaurante te entregue un recipiente de plástico. La peor parte es que los restaurantes a menudo te dan los recipientes endebles que no se pueden usar por segunda vez.

¿Qué debe hacer una persona con conciencia ambiental?

Mantener un contenedor barato y reutilizable en tu es una solución fácil. Si tienes sobras, puede recoger el contenedor y decirle cortésmente al camarero que no, no necesita una caja. Y si alguien te mira de forma extraña, puedes enviarles este artículo.

El problema viene al ordenar comida para llevar. Algunos restaurantes, por razones de saneamiento, no permiten que los clientes traigan sus propios contenedores. No hay una solución simple para ese escenario, pero no hay nada de malo en preguntar de todos modos.

Empaca mejor tu almuerzo

Todos intentamos ahorrar dinero llevando nuestros almuerzos al trabajo. Pero, ¿realmente necesitas tus cacahuetes en una bolsa de plástico para sándwich y tus galletas en otra? ¿Realmente necesitas un tenedor de plástico en lugar de un tenedor de metal?

Para algunos, podría ser un poco molesto empaquetar todo en contenedores individuales. Sin embargo, a la larga, en la mayoría de las tiendas de comestibles hay disponibles contenedores del tamaño de una botana que son más económicos que comprar nuevas bolsas de plástico. Si prefieres bolsas, considera reutilizar esas bolsas tipo sándwich, que a menudo quedan como nuevas incluso después de algunos usos.

¿Realmente necesitas vegetales envueltos en plástico?

Uno de los mayores responsables de los plásticos de un solo uso es la cocina. En la mayoría de las tiendas de comestibles, los productos se venden en una bolsa o se cubren con una envoltura de plástico.

A veces, el consumidor no tiene otra opción, pero cuando lo hay, opta por los alimentos que no vienen en plástico. Esta es la forma más fácil en que podemos reducir el plástico en nuestros hogares y requiere un esfuerzo mínimo por nuestra parte. Sí, escoger esas manzanas individuales puede ser tedioso. Pero pasar un minuto extra en el supermercado nunca le hace daño a nadie.