Taylor Swift se lamenta sobre la venta de su catálogo: “Este es mi peor escenario”

(CNN) — Taylor Swift dijo que era “el peor de los escenarios” tras enterarse de que su catálogo de música ha sido vendido a una compañía propiedad del agente Scooter Braun.

Afirmando que ha sido acosada por Braun durante años, Swift acudió a Tumblr el domingo para explicar lo molesta que está porque sus canciones con la firma Big Machine Label Group terminaron en manos del agente, quien maneja artistas como Justin Bieber, Ariana Grande y Zac Brown band.

Ithaca Holdings de Braun adquirió Big Machine Label Group a su fundador Scott Borchetta como parte de un acuerdo de 300 millones de dólares, informa Billboard. Swift estuvo con el sello desde su álbum debut homónimo de 2006 hasta “Reputation” de 2017, antes de mudarse a Universal Music Group.

La venta impide que Swift posea los primeros seis álbumes de su catálogo.

“Durante años pedí, supliqué por una oportunidad de ser dueña de mi trabajo. En cambio, me ofrecieron la oportunidad de volver a Big Machine Records y” obtener “un álbum a la vez, uno por cada uno nuevo que entregara”, explicó Swift.

“Tuve que tomar la difícil decisión de dejar atrás mi pasado”, continuó Swift. “La música que escribí en el piso de mi habitación y los videos que soñé y pagué con el dinero que ganaba tocando en bares, luego en clubes, luego en arenas, luego en estadios”.

Swift dijo que supo que Braun era el comprador hasta que se hizo público el trato.

“Supe de la compra de mis originales por parte de Scooter Braun cuando se anunció al mundo”, escribió Swift. “Scooter me ha quitado el trabajo de mi vida, que no me dieron la oportunidad de comprar. Esencialmente, mi legado musical está a punto de caer en manos de alguien que intentó desmantelarlo”.

CNN ha contactado a Braun en busca de comentarios.

“Este es mi peor escenario”, escribió Swift. “Esto es lo que sucede cuando firmas un contrato a los 15 años con alguien para quien el término ‘lealtad’ es claramente solo un concepto contractual. Y cuando ese hombre dice ‘La música tiene valor’, significa que su valor es considerado por hombres que no tomaron parte en crearlo”.

Swift sí vio algo positivo en la situación: “Afortunadamente, ahora estoy en un sello que cree que debería ser dueña de todas mis creaciones. Afortunadamente, dejé mi pasado en las manos de Scott y no en mi futuro. Y, con suerte, jóvenes artistas o niños con sueños musicales leerán esto y aprenderán cómo protegerse mejor en una negociación. Mereces poseer el arte que creas”.

Luego anunció su nuevo álbum.

“Siempre estaré orgullosa de mi trabajo anterior. Pero para una opción más saludable, ‘Lover’ saldrá a la venta el 23 de agosto”.

Firmado: “Triste y asqueada (emoji de corazón roto), Taylor”.