El Dalai Lama se disculpa por sus comentarios sobre las mujeres

(CNN) — El Dalai Lama quiere clarificar su broma reciente sobre que un Dalai Lama femenino tendría que ser ”más atractiva” que él.



El líder espiritual tibetano hizo este polémico comentario durante una extensa entrevista con la BBC la semana pasada.

Anteriormente, en otras declaraciones a la cadena británica en 2015, había dicho que el futuro Dalai Lama podría ser una mujer y que de serlo, tendría que tener buen aspecto físico o de lo contrario “no serviría de mucho”.

En un comunicado publicado este martes, su oficina dijo lo siguiente: “Su santidad sinceramente no pretendía ofender a nadie. Lamenta profundamente que sus comentarios puedan haber ofendido a alguien y ofrece sus más sinceras disculpas”.

El Dalai Lama ha enfatizado constantemente “la necesidad de que las personas conecten entre sí desde el punto de vista humano, en lugar enredarse en preconcepciones basadas en apariencias superficiales”, añade el comunicado.

De acuerdo con su oficina, el Dalai Lama tiene “un agudo sentido de las contradicciones entre lo materialista, el mundo globalizado que conoce en sus viajes y las ideas complejas, más esotéricas sobre la reencarnación, que son la esencia de la tradición budista tibetana. Sin embargo, en ocasiones, sucede que algunos comentarios realizados de manera informal, que resultan divertidos en un contexto cultural, pueden perder su toque de humor cuando se mencionan en otro contexto distinto”.

El comunicado además añade que el Dalai Lama se opone a la deshumanización de las mujeres y defiende la igualdad de género; bajo su liderazgo, las monjas tibetanas en el exilio han obtenido títulos geshe, una especie de doctorado tibetano que anteriormente estaba sólo reservado para los hombres.

Mensaje de tolerancia y paz

De momento se desconoce quién, si es que alguien lo hará, reemplazará al actual Dalai Lama cuando muera. El Dalai Lama ha dicho en ocasiones anteriores que “es una decisión del pueblo tibetano” determinar el futuro de la institución.

Los budistas tibetanos consideran al Dalai Lama como la reencarnación de sus 13 predecesores. Se cree que estos líderes son las revelaciones de Bodhisatva, de Buda, seres iluminados que optaron por reencarnarse para servir a otros.

En la misma entrevista de BBC de la semana pasada, el Dalai Lama también sorprendió por sus comentarios sobre que los refugiados en Europa deberían recibir ayuda para eventualmente regresar “a su lugar de origen”.

La oficina del Dalai Lama dijo el martes que su opinión había sido “mal interpretada” y que “él no tiene ninguna duda de que muchos de aquellos que abandonaron sus países no quieran regresar o no puedan regresar”, añadía el comunicado.

El actual Dalai Lama reside en India desde que se exilio de forma voluntaria de Tibet en 1959, tras la llegada de tropas chinas a la región. Durante su exilio, el Dalai Lama se ha dado a conocer en todo el mundo por predicar un mensaje de tolerancia y paz. El Dalai Lama recibió el Premio Nobel de la Paz en 1989.