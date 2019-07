Príncipe de Emiratos Árabes Unidos y diseñador de moda Khalid Al Qasimi muere en circunstancias inexplicables

(CNN) — El diseñador de moda Khalid Al Qasimi, el hijo de 39 años del gobernante de Sharjah en Emiratos Árabes Unidos (EAU), murió en circunstancias descritas por las autoridades de Reino Unido como inexplicables.

MIRA: Cuatro buques petroleros son saboteados en las costas de Emiratos Árabes Unidos

El emirato de Sharjah anunció la muerte en una declaración este martes después de que la Policía Metropolitana de Londres fuera llamada a una lujosa residencia en el área de Knightsbridge poco después de las 10:30 a. m. hora local (5,30 a.m. ET) del día anterior.

“Un hombre de unos 30 años de edad fue encontrado muerto dentro de la propiedad”, dijo la policía en un comunicado, agregando que “la muerte actualmente se está tratando como inexplicable”. Un examen post mortem realizado este martes no identificó la causa de la muerte, agregó. Los medios británicos dijeron que el cuerpo era el de Qasimi. Este miércoles se celebraron oraciones fúnebres por el jeque Khalid bin Sultan Al Qasimi cuando el emirato anunció tres días de luto, con banderas a media asta.

Su padre, el jeque Sultan bin Muhammad Al Qasimi, publicó imágenes y un video de las oraciones en Instagram este miércoles.

Qasimi, quien fue el último hijo sobreviviente del gobernante de Sharjah, se mudó a Londres cuando tenía nueve años.

LEE: EE.UU. envió armas y secretos a Arabia Saudita y a Emiratos Árabes y ahora algunos están en manos de al Qaeda e Irán

“Se educó en Tonbridge School, donde recibió una beca de arte al ingresar, y continuó leyendo francés y español en University College London”, según el sitio web de su marca de moda.

Después de estudiar en la escuela de arte Central Saint Martins, en Londres, lanzó su marca de moda homónima, Qasimi, en 2008.

“El mundo del diseño ha perdido a un gran filósofo y artista y le pedimos que la privacidad de la familia, el equipo y la marca sean respetados en este momento difícil “, dijo la marca en un comunicado.

La declaración del emirato enumeró numerosas condolencias de los líderes de los Emiratos Árabes Unidos, incluido el príncipe heredero Mohammed bin Zayed Al Nahyan, y los jefes de estados regionales, entre ellos Arabia Saudita y Jordania.

MIRA: Francisco es el primer papa en visitar Emiratos Árabes Unidos

Qasimi tenía tres hermanas, una media hermana y un medio hermano, que murieron hace años, según la biografía oficial del gobernador de Sharjah, Sultan Al Qasimi. Su hermana gemela es la directora de la Fundación de Arte Sharjah.

“Qasimi es una forma de discutir qué es lo que sucede a nuestro alrededor, ya sea a nivel de política o economía”, dijo en una entrevista previa con Japan Fashion TV. Algunos de sus últimos diseños incluyen una camiseta de 144 dólares con la escritura en árabe, que dice: “Prensa. No dispares”.

“Siempre me he considerado un forastero dondequiera que esté. Soy demasiado occidental para encajar en el Medio Oriente y demasiado del Medio Oriente para encajar en Occidente. Al mismo tiempo, no creo ser el tipo de persona que quiere encajar de cualquier manera. Me gusta observar”, dijo en una entrevista de 2015 con Style.com/Arabia.