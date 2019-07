4 de julio: todo lo que debes saber sobre el evento de Trump en Washington

(CNN) — Washington siempre presenta un espectáculo para el 4 de julio, pero por primera vez este año, el presidente Donald Trump planifica y organiza personalmente su propio evento del Día de la Independencia en el Monumento a Lincoln.

Todos son bienvenidos, pero los invitados VIP, entre ellos los donantes del Partido Republicano, tendrán asientos especiales. Habrá tanques — aunque no circulando– y aviones de combate en vuelo. El espectáculo de Trump será seguido por el habitual concierto anual de PBS frente al Capitolio, pero habrá más fuegos artificiales de lo normal, a menos que llueva, lo que podría ocurrir, según los pronósticos.

Esto es lo que sabemos acerca de lo que está cambiando en Washington para el 4 de julio de este año, aproximadamente en el orden en que lo íbamos conociendo:

Trump anuncia el evento en el Monumento a Lincoln

Aunque el Monumento a Lincoln generalmente se utiliza para la observación de fuegos artificiales, este año habrá un discurso de Trump. El área frente al monumento ha sido acordonada para tener lugares VIP y se han distribuido boletos al Comité Nacional Republicano y a los donantes políticos, entre otros.

Los fuegos artificiales cambian de lugar

Debido al evento de Trump, el sitio de lanzamiento para el espectáculo de fuegos artificiales en Washington se trasladó desde el estanque frente al Monumento a Lincoln al parque de West Potomac, a lo largo del río Potomac.

FOTOS | Los mejores lugares para ver los fuegos artificiales el 4 de julio:

1 de 8 | Washington — La capital de Estados Unidos hace todo lo posible por el Día de la Independencia. En 2019, un concierto de Capitol Fourth con John Stamos, Carole King, Yolanda Adams y la National Symphony Orchestra precederá a uno de los espectáculos de fuegos artificiales más grandes del país. Navega la galería para ver más lugares con excelentes espectáculos: (Carol M. Highsmith's America, Biblioteca del Congreso). 2 de 8 | Addison, Texas — Esta ciudad texana de aproximadamente 16.000 habitantes toma en serio su espectáculo de fuegos artificiales. El bien llamado espectáculo "Kaboom Town!" ocurre el miércoles 3 de julio. Asegúrate de llegar antes para poder ver el espectáculo a las 7:15 pm. (Cortesía de la ciudad de Addison) 3 de 8 | Boston — The Boston Pops Fireworks Spectacular es otro de los grandes espectáculos del 4 de julio. Queen Latifah y Arlo Guthrie se encuentran entre los artistas principales del concierto para 2019, seguidos por un sobrevuelo de un avión militar. Al final de la noche, lo mejor es el espectáculo de fuegos artificiales de casi media hora acompañado por la Orquesta de Boston Pops. (Kyle Klein). 4 de 8 | San Diego — El Big Bay Boom de San Diego es anunciado como el espectáculo de fuegos artificiales más grande del sur de California. Cuatro barcazas te asegurarán vistas estelares desde Shelter Island hasta Embarcadero Marina Park South. Comienza a las 9 p.m. hora local. (Cortesía de USS Midway Museum). 5 de 8 | Disney World — Los Walt Disney World Resorts también son los favoritos de siempre para ver fuegos artificiales del 4 de julio. El show en Magic Kingdom está programado para el 3 y 4 de julio. (David Roarke / Walt Disney World Resort). 6 de 8 | Filadelfia —¿Dónde es mejor celebrar la independencia de Estados Unidos que su lugar de nacimiento? Filadelfia mantiene la fiesta durante una semana y tiene tres espectáculos de fuegos artificiales. (Foto de G. Widman para Visit Philadelphia). 7 de 8 | Nashville — Los fanáticos de la música country pueden disfrutar de lo mejor de ambos mundos el 4 de julio. ¿Dónde más puedes ver explotar 36.000 libras de fuegos artificiales después de escuchar tu música favorita? (Cortesía de Donn Jones). 8 de 8 | Lake Tahoe — Lake Tahoe en realidad ofrece numerosos espectáculos de fuegos artificiales para la festividad, incluidos cuatro en North Lake Tahoe. Si bien todos son agradables, el espectáculo de 25 minutos conocido como Lights on the Lake en South Lake Tahoe es el favorito de muchos. Únete a un crucero para tener la mejor vista del espectáculo. (Steve Dunleavy)

El espectáculo de fuegos artificiales crece

El espectáculo de fuegos artificiales de Washington, televisado en PBS, por lo general dura aproximadamente 20 minutos, desde las 9:07 hasta las 9:27 pm ET. Este año, gracias a una donación de una compañía de fuegos artificiales, se ejecutará un total de 35 minutos y terminará a las 9:42 pm ET.

El Air Force One y los Blue Angels surcarán el cielo

Trump hablará alrededor de las 6:30 pm ET y luego habrá un saludo de 21 cañones y un sobrevuelo del avión identificado como Air Force One cuando el presidente va a bordo, según un funcionario de defensa.

El escuadrón de exhibición aérea de élite de la Marina, los Blue Angels — que cancelaron un descanso planeado para participar– harán una demostración.

Cierran el espacio aéreo de Washington

En un dolor de cabeza muy costoso para las aerolíneas comerciales, el espacio aéreo alrededor de Washington se cerrará dos veces el 4 de julio. En otros años no se cierra en absoluto. Pero mover el sitio de lanzamiento de la exhibición de fuegos artificiales más cerca del río y agregar los sobrevuelos de aviones obligan a nuevas restricciones antes y durante el “Saludo a Estados Unidos“, hacia las 6:30 pm ET, y durante los fuegos artificiales, que comienzan a las 9:07 pm ET.

Los cierres afectarán a casi 100 vuelos programados, de acuerdo con una revisión de CNN de los registros de vuelo.

La última vez que se cerró el espacio aéreo de Washington fue en 2015, cuando los combatientes de la Segunda Guerra Mundial realizaron un vuelo ceremonial sobre el National Mall.

Tanques en exhibición

Trump confirmó a reporteros que habrá tanques y otros vehículos blindados en exhibición para su evento. Funcionarios militares dijeron a CNN que los tanques no desfilarán por la Avenida Pennsylvania y Trump reconoció que el tránsito de los vehículos podría arruinar las calles de la ciudad.

El Consejo de la Ciudad de Washington se opone a este tipo de exhibición de vehículos militares, pero Trump quiere celebrar al ejército en el Día de la Independencia. Los tanques llegaron a la ciudad en tren el martes por la noche.

Protestas y el Bebé Trump

El Servicio de Parques Nacionales otorgó un permiso para una protesta a menos de una milla del Monumento a Lincoln, que incluirá un gran globo inflable que asemeja a Trump como un bebé.

Aliados políticos VIP

Para sumar a las preocupaciones de que el evento de Trump se parecerá más a un mitin político, los donantes republicanos y personalidades importantes tendrán acceso especial al evento. Se emitieron aproximadamente 15.000 boletos para el evento y 500 de ellos son para personalidades VIP, incluyendo algunos otorgados al Comité Nacional Republicano, reportó CNN.

¿De dónde sale el dinero?

No está ni cerca del estimado de 90 millones de dólares que habría costado el desfile por el Día de los Veteranos que quería Trump, pero ciertamente el “Saludo a Estados Unidos” tendrá un costo. Cuánto será no está claro.

La Fuerza Aérea le dijo a CNN que cubriría el costo de los vuelos aéreos al clasificar los eventos como misiones de capacitación y utilizar los fondos existentes para las horas/piloto. Pero el diario The Washington Post informó que el Servicio de Parques Nacionales tendría que redirigir al menos 2,5 millones de dólares de fondos destinados a mejorar los parques en todo el país a ayudar a cubrir nuevos costos como resultado del evento.

En un tuit, Trump dijo que el costo sería “muy pequeño en comparación con lo que vale”. Simplemente no está claro a qué se refiere con muy poco.

Jefes militares preocupados

Aunque la mayoría de los principales jefes militares de EE. UU. asistirán al evento, algunos tenían compromisos previos planeados. CNN informó que los líderes del Pentágono tenían sus reservas sobre exhibir armamento como espectáculo e involucrar a los militares en lo que se ha convertido en un evento político. Debido a que el evento es pagado por los contribuyentes, la campaña de Trump podría tener que hacer un reembolso al gobierno si menciona a sus rivales de 2020.

Sin embargo, habrá aproximadamente entre 750 y 800 efectivos militares participando en el “Saludo a Estados Unidos”, dijo un funcionario de defensa a CNN.

Ese número no incluye los 900 miembros adicionales de la Guardia Nacional de Washington que han sido movilizados para ayudar en tareas de control de tráfico y seguridad en las calles y en el sistema de metro de Washington.

Tormentas eléctricas al acecho

De acuerdo, esto pasa todo el tiempo con el clima húmedo de Washington, pero todos deben estar atentos a los truenos, los rayos y la posibilidad de que se cancelen los fuegos artificiales.

Ryan Browne y Gregory Wallace de CNN contribuyeron a este informe.