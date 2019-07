AMLO: Hay “mano negra” detrás de las protestas de policías en México

(CNN Español) — En respuesta a las protestas que protagonizaron algunos efectivos de la Policía Federal de México este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en un mensaje en Twitter que considera que hay “mano negra” en estas acciones.

Policías federales se manifestaron el miércoles en contra de la integración a la Guardia Nacional y bloquearon distintos puntos de la Ciudad de México. Argumentan que perderían prestaciones laborales al integrarse a la Guardia Nacional.

“Hay mano negra en este asunto, esto antes se manejaba desde Bucareli, desde los sótanos de Bucareli. Y piensan que va a ser lo mismo. No, no vamos a reprimir, no somos iguales, y se va a resolver porque no estamos cometiendo ninguna injusticia”, dijo López Obrador en referencia a la sede de la Secretaría de Gobernación (Interior) de México.

Es mejor informar que dejar que corra el rumor e impere la manipulación: el asunto de la Policía Federal no tiene fundamento aunque respetaremos el sagrado derecho a manifestarse. pic.twitter.com/8a9X2ZXH7C — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 4, 2019

En un video de 5 minutos, manifestó que ha preferido hablar del tema este mismo miércoles y no esperar a la conferencia matutina del jueves para dar a conocer lo que sucede con la Policía en México y evitar especulaciones.

“No se está despidiendo a ningún policía federal”, dijo el mandatario.

López Obrador explicó que solo algunos elementos formarán parte de la Guardia Nacional y que para esto deben pasar ciertas pruebas; sin embargo,

garantizó que quienes no pasen estas evaluaciones, o no se sometan a ellas, seguirán trabajando en la Policía Federal.

El presidente de México dijo que respetan el derecho de manifestación y que apelarán al diálogo para atender los reclamos de este sector.