El verdadero problema de la pregunta de ciudadanía de Trump

Nota del editor: Raúl A. Reyes es un abogado y miembro de la junta de colaboradores de USA Today. Síguelo en Twitter @RaulAReyes. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas del autor.

(CNN) — Incluso para los estándares caóticos del gobierno de Donald Trump, la batalla de incluir una pregunta de ciudadanía en el censo de 2020 en EE.UU. se ha vuelto extraña.

El jueves pasado, el Tribunal Supremo prohibió temporalmente la adición de la controvertida pregunta. En respuesta, el presidente tuiteó que les preguntó a los abogados del gobierno si podían retrasar el censo “no importa cuánto tiempo”. Pero el martes, el gobierno anunció que seguiría imprimiendo los formularios del censo sin la pregunta, básicamente haciendo que el tema fuera irrelevante.

Caso cerrado, ¿verdad? No. El miércoles, Trump tuiteó que las noticias sobre el Departamento de Comercio “abandonando su búsqueda para poner la Pregunta de Ciudadanía en el Censo es incorrecta, o decirlo de otra manera, ¡FALSO!”. Dijo que el Gobierno estaba avanzando con su caso para agregar la pregunta, una posición confirmada más tarde por un funcionario del Departamento de Justicia.

Y el jueves, Axios informó que las fuentes del gobierno dijeron que el presidente está considerando emitir una orden ejecutiva para agregar la pregunta de ciudadanía. Si lo hizo, no está claro si la Corte Suprema afirmaría ese uso de su poder ejecutivo.

Aunque el lunes fue la fecha límite en la que se suponía que la administración había dado el visto bueno para imprimir los formularios del censo, por ahora, parece que el gobierno de Trump está comprometido a acumular aún más el recuento decenal de quién está en Estados Unidos.

Logísticamente y legalmente, sería problemático retrasar el censo. La aparente disposición de Trump para hacerlo subraya su desprecio por el recuento nacional establecido por la Constitución y su politización de lo que debería ser un ejercicio no partidista.

Cada censo tiene un impacto enorme en todos los que viven dentro de nuestras fronteras. Los datos del censo se utilizan para decidir los distritos del Congreso y la cantidad de dinero que los gobiernos estatales y locales obtienen para infraestructura, servicios sociales, educación y vivienda. La pregunta de la ciudadanía propuesta ha sido controvertida porque los expertos y los grupos de defensa latinos se han unido en su creencia de que esto resultaría en un conteo insuficiente de la población hispana. La administración de Trump sostuvo que los datos de ciudadanía eran necesarios para ayudar a hacer cumplir la Ley de Derechos de Votación.

Antes de que la Corte Suprema decidiera si la pregunta de ciudadanía podía agregarse al censo, el gobierno de Trump había insistido en que el 1 de julio era una fecha límite importante. “La Oficina del Censo debe finalizar los formularios del censo a fines de junio de 2019 para imprimirlos a tiempo para el censo decenal de 2020”, escribió el procurador general de EE.UU., Noel Francisco, en un informe judicial presentado en enero. Sin embargo, el informe de la Radio Pública Nacional (NPR, por sus siglas en inglés) señala que desde que el tribunal dictó su fallo, los funcionarios de la administración no han hablado del censo con tanta urgencia. Entonces, ¿qué cambió?

Lo único que ha cambiado es una decisión de la Corte Suprema que no le gustó a la administración. El tribunal superior dictaminó que las bases del gobierno para agregar la pregunta eran “pretexuales” y no proporcionaron una razón legítima para incluirla. La mayoría sostuvo que el gobierno podría tratar de inventar otra razón y enviarla al tribunal para su revisión. El problema es que todo lleva tiempo.

Aunque no está claro cómo procederá el Departamento de Justicia con su aparente mandato para tratar el tema de la pregunta de la ciudadanía, podría recurrir a los tribunales inferiores o tal vez volver a hacer un llamado especial a la Corte Suprema, el censo sigue siendo urgente. Hay que tener en cuenta que se deben imprimir unos 600 millones de documentos y luego organizarlos para enviarlos a 130 millones de hogares. Los primeros formularios están programados para ser enviados en enero a las zonas rurales de Alaska.

Si el gobierno se demora en avanzar con el censo, el calendario para el conteo podría estar en riesgo. El exdirector de la Oficina del Censo John Thompson advirtió que retrasar el censo costaría más dinero y probablemente aumentaría las posibilidades de errores.

Retrasar el censo también podría poner a la administración en riesgo de violar la ley, ya que el Título 13 del Código de EE. UU. exige que el censo decenal de la población se realice cada 10 años, ‘a partir del primer día de abril'”.

Trump demostró ser ignorante de lo que está en juego aquí. “Creo que es muy importante averiguar si alguien es un ciudadano en lugar de un ilegal”, dijo el lunes. “Hay una gran diferencia para mí entre ser un ciudadano de Estados Unidos y ser ilegal”.

De hecho, la pregunta de ciudadanía propuesta en el censo no investiga el estado de inmigración. Solo pregunta si una persona es ciudadana estadounidense. Una persona que respondió “no” no es necesariamente un inmigrante indocumentado: él o ella podría ser un titular de una green card o un extranjero con una visa de trabajo o de estudiante. Qué tan elocuente es que Trump aparentemente compara a todos los ciudadanos no estadounidenses presentes en el país como “ilegales”.

Es cierto, algunas personas creen que Estados Unidos debería contar la cantidad de ciudadanos que están viviendo aquí. Pero el gobierno puede obtener esa información de la Encuesta de la Comunidad Estadounidense.

Lamentablemente, la controversia en curso sobre la pregunta de la ciudadanía, junto con el aumento de las medidas de inmigración de Trump, significa que ya se han producido daños entre las comunidades de inmigrantes. El temor por este gobierno probablemente evitará que muchas familias latinas e inmigrantes respondan al censo de todos modos.

El gobierno no debe empeorar las cosas al ralentizar el proceso. Tampoco debería Trump dar un latigazo político público al tomar decisiones sobre políticas públicas a través de un tuit, ya que mientras más confusión se genere sobre el censo, más probable es que algunas personas opten por no participar.

El censo de 2020 no es el censo de Trump, es nuestro censo. Es por y para el pueblo estadounidense, y debe llevarse a cabo sin más demora.