Un adolescente fue acusado de violación, pero un juez no quería que lo juzgaran como adulto porque “viene de una buena familia”

(CNN) — En 2017, un joven de 16 años de Nueva Jersey fue acusado de violar a una menor de 16 años intoxicada en el oscuro sótano de una fiesta. Según los documentos judiciales, el chico filmó el encuentro, el torso desnudo de la joven expuesto y su cabeza golpeando repetidamente contra una pared. Al parecer, compartió el video con amigos, y continuó circulando durante meses a pesar de las súplicas de la chica para que detuviera su difusión.

En un momento dado, según los documentos, él envió un mensaje de texto a sus amigos: “[cuando] la primera vez que tienes relaciones sexuales fue una violación”.

Los fiscales calificaron sus acciones de “sofisticadas y depredadoras” y presionaron para que lo excluyeran del sistema judicial juvenil y lo juzgaran como adulto. Sin embargo, en julio de 2018, un juez de un tribunal de familia rechazó la solicitud y sus razones ahora están provocando serios reproches de un tribunal de apelaciones.

El niño iba para una ‘buena universidad’, dice el juez

En su negativa, el juez James Troiano, del Tribunal Superior del Condado de Monmouth, dijo que las acciones del niño no eran depredadoras ni necesariamente una violación porque los casos “tradicionales” de violación involucran a “dos o más hombres en general” involucrados, ya sea a punta de pistola o arma, claramente maltratando a una persona”.

Dijo que el niño no debe ser juzgado como adulto porque “proviene de una buena familia que lo puso en una escuela excelente”, porque era un Eagle Scout, porque probablemente se dirigía a una “buena universidad” y porque sus “puntajes de ingreso a la universidad fueron muy altos”.

Troiano dijo que a la chica y a su familia se les debería haber dicho que presentar cargos contra el joven podría tener un “efecto devastador” en su vida.

Un tribunal devuelve el caso

El 14 de junio, la División de Apelaciones del Tribunal Superior de Nueva Jersey revocó la decisión de Troiano y devolvió el caso para juicio adicional.

La apelación afirmó que Troiano “cometió un error al negar la moción de exención porque, en el proceso, sustituyó su sentencia por la del fiscal”.

Los jueces de la corte de apelaciones estuvieron de acuerdo y su decisión citó específicamente la mención de Troiano de los antecedentes del niño.

“Que el joven provenía de una buena familia y tenía buenos puntajes en los exámenes, asumimos que no condenaría a los jóvenes que no provienen de buenas familias y no tienen buenos puntajes en los exámenes de resistir las solicitudes de exención”.

Una decisión queda en suspenso

Ahora que el caso está de vuelta en los tribunales del condado de Monmouth, los fiscales están planeando su próximo movimiento y podrían intentar llevar al acusado a un tribunal penal.

“Si bien tenemos el mayor respeto por el Tribunal de Familia y el juez en este caso, estamos agradecidos de que la División de Apelaciones estuvo de acuerdo con nuestra evaluación de que este caso cumplió con los estándares legales de exención del Tribunal Superior”, dijo el fiscal del Condado de Monmouth, Christopher Gramiccioni, en una declaración. “Al igual que con todos los casos, estamos evaluando nuestros próximos pasos, que incluirán conversaciones con la víctima y su familia”.

El director de Comunicaciones de los Tribunales de Nueva Jersey, Peter McAleer, dijo que Troiano no tiene comentarios sobre los desarrollos más recientes.

El abogado del acusado no ha respondido a una solicitud de comentarios.

Una mirada más cerca del caso

Se mantiene reservada mucha información sobre el caso, incluido el nombre del acusado, porque es un menor de edad. Sin embargo, los documentos judiciales revelan detalles adicionales sobre el incidente: la chica, a la que se hace referencia en los documentos como “Mary”, que no es su nombre real, estaba visiblemente ebria en la fiesta antes del encuentro. En algún momento, ella y el acusado entraron en una parte oscura del sótano de la casa.

La decisión de la apelación describe lo que sucedió a continuación:

“Mientras estaba en el sofá, un grupo de muchachos roció un ambientador en el trasero de Mary y lo abofeteó con tanta fuerza que al día siguiente tenía marcas en sus nalgas”.

Mary, quien según los documentos de la corte hablaba con dificultad y tropezaba mientras caminaba, entró en una parte oscura del sótano de la casa con el acusado donde tuvo lugar el presunto abuso.

Después, el acusado se fue y sus amigos encontraron a Mary en el suelo, vomitando. Finalmente fue llevada a casa por la madre de un amigo.

“A la mañana siguiente, Mary discutió con su madre su temor de que hubieran ocurrido cosas sexuales en la fiesta. No entendió cómo pudo haber tenido marcas de moretones en su cuerpo o cómo se rasgó su ropa”, dice la decisión.

Mary y su familia decidieron presentar cargos varios meses después, luego de que Mary se enteró de que el acusado estaba compartiendo el video del incidente en sus círculos sociales a pesar de decirle que no había video.

Taylor Romine de CNN contribuyó a este informe.