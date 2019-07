Exclusivo CNN: Joe Biden dice que no estaba preparado para que Kamala Harris lo confrontara como lo hizo

Des Moines, Iowa (CNN) — El exvicepresidente Joe Biden dijo en una entrevista exclusiva con CNN que se emitirá el viernes que no estaba preparado para que la senadora de California Kamala Harris lo confrontara por cuestiones raciales como lo hizo en el primer debate primario demócrata.

Biden le dijo a Chris Cuomo de CNN que, si bien estaba preparado para ser un punto focal en el debate de la semana pasada, no anticipó que Harris sería la candidata que liderara el ataque. También dijo que no esperaba ser culpado por cuestiones de raza, dado su historial en materia de derechos civiles.

“Estaba preparado para que ellos vinieran a buscarme, pero no estaba preparado para la persona que venía por mí”, le dijo Biden a Cuomo el jueves por la noche en Iowa, y agregó que se sentía así en parte porque conocía bien a Harris y Harris conocía a su difunto hijo, Beau Biden.

Harris, que es exfiscal, se enfrentó a Biden por su lucha en el Senado hace hace décadas. El choque definió la segunda noche del debate y ha ayudado a impulsar a Harris en las encuestas posteriores al debate, acercando los números antes elevados de Biden al grupo de aspirantes a la presidencia demócrata.

Biden sobre Trump: “Él es el matón que conocí toda mi vida”

Pero Biden, consciente de que las encuestas muestran que los demócratas se preocupan mucho por la capacidad de los candidatos para vencer al presidente Donald Trump en 2020, dedicó un tiempo considerable en la entrevista mirando hacia esa meta. El precandidato demócrata le dijo a Cuomo que estaba familiarizado con el presidente porque era como “el acosador al que siempre me he enfrentado”.

“La idea de que Donald Trump me intimide … “, dijo Biden con una mirada que sugería que esa idea sería una tontería. “Es el matón que conocí toda mi vida. Es el matón al que siempre me he enfrentado. Es el matón que solía burlarse cuando era un niño que tartamudeaba, y yo golpeaba en la boca”.

Biden, inclinándose hacia adelante mientras hablaba, repitió que no le teme a Trump y pareció referirse al momento en un debate entre Trump y la demócrata Hillary Clinton cuando el entonces candidato a la presidencia estaba detrás de la exsecretaria de Estado mientras hablaba en la televisión nacional.

“Estoy esperando a este hombre. Camina detrás de mí en el debate. Ven aquí”, dijo Biden, moviendo sus manos hacia sí mismo.

Biden criticó la política de Trump a lo largo de la entrevista, incluido su manejo en el tema de China —”mientras él está tuiteando, China va a poseer el mercado 5G”— y Corea del Norte.

“Mira, quieres hablar, quieres tratar con nosotros, quieres que se levanten las sanciones. Muéstrame algo antes de tiempo”, dijo Biden sobre Corea del Norte, culpando a Trump por su apertura con la nación rebelde y su líder, Kim Jong Un.

Biden dice que su posición sobre el transporte fue tomada “fuera de contexto”

Sin embargo, antes de enfrentarse a Trump, Biden tendrá que atravesar el campo lleno de demócratas que también están compitiendo por la oportunidad de desafiar al presidente republicano.

Y la semana pasada, fue la confrontación entre Biden y Harris la que definió la carrera.

Biden dijo que su posición de décadas de antigüedad en contra del transporte escolar por mandato federal para segregar escuelas fue “sacada de contexto” por Harris durante el debate.

Biden agregó que está frustrado porque el debate estuvo tan centrado en una política de décadas de antigüedad, y no en lo que cada candidato quiere hacer para avanzar. El exvicepresidente dijo que no seguirá con las posiciones anteriores de sus oponentes porque no quiere que el debate entre los demócratas sea retrospectivo.

“Recibo toda esta información sobre el pasado de otras personas y lo que han hecho y no han hecho. Y, sabes, simplemente no voy a ir allí”, dijo Biden. “Si seguimos haciendo eso, es decir, deberíamos estar debatiendo qué hacemos desde aquí”.

Pero eso no le impidió intentar reprimir el enfoque continuo en el momento del debate. Biden le dijo a CNN que “nuestras posiciones no son diferentes, como estamos descubriendo”.

Desde el momento del debate, Harris y su campaña han luchado para explicar su propia posición sobre el transporte para desagregar las escuelas hoy. Y la animosidad entre las dos campañas se ha extendido al público, con los principales asesores de Biden y Harris participando en un acalorado debate en las redes sociales sobre dónde se ubican sus respectivos candidatos sobre el tema.

Biden mantuvo sus posiciones pasadas en el transporte, diciéndole a Cuomo que “el transporte no funcionó”.

“Tuviste una respuesta abrumadora de la comunidad negra en mi estado”, dijo Biden sobre Delaware. “Lo hicieron, no lo apoyaron. No lo apoyaron”.

Pero el exvicepresidente argumentó que todo el debate entre Harris y él sobre los autobuses se centró en “cómo igualar la educación en todas las áreas”. Sobre esa medida, dijo, él tiene los mejores planes, señalando que quiere triplicar los fondos para las escuelas más desfavorecidas y tener preescolar disponible a partir de los 3 años.

“Todos los niños son capaces, pero viven en circunstancias que hacen que sea difícil”, dijo Biden. “Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos sentados por aquí como si fuera un problema insoluble”.

Biden, sin embargo, nunca dio ese argumento durante el debate, en gran parte cediendo el punto a Harris durante el momento televisado a nivel nacional.

Al preguntarle el jueves por qué no rechazó con tanta fuerza como ahora, Biden dijo: “Lo que no quería hacer es meterme en esa pelea. ¿Crees que el público estadounidense vio ese debate, me sacó, y pensó, ‘vaya, ¿realmente me gustó la forma en que se está llevando’?”.

