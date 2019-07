Gobierno de Ecuador crea comisión para iniciar proceso de reparación de Odebrecht al país

(CNN Español) — El gobierno de Ecuador anunció que creó una comisión interinstitucional que será la encargada de iniciar el proceso de reparación de la empresa brasileña Odebrecht al país.

En un comunicado conjunto la Fiscalía informó este lunes que el grupo está conformado por las autoridades de la Secretaría Anticorrupción, de la Procuraduría General del Estado, la Fiscalía General y la Contraloría General.

La recién creada comisión citó a representantes de la constructora brasileña Odebrecht en el Ecuador a una reunión en la Procuraduría General este 10 de julio en Quito.

En 2018 la Fiscalía de Ecuador abrió una investigación previa por presunto delito de delincuencia organizada en contra del expresidente Rafael Correa, siete exfuncionarios de su gobierno y la empresa brasileña Odebrecht.

Entre los funcionarios que son investigados se encuentra el exvicepresidente Jorge Glas, quien cumple desde el año el 2017 una condena de seis años de prisión por el delito de asociación ilícita dentro de la trama de sobornos de Odebrecht.

CNN en Español consultó hace pocos días al expresidente Rafael Correa sobre el caso Odebrecht y respondió: “Nunca he hablado siquiera por teléfono con alguien de Odebrecht, empresa que en ese entonces no tenía ningún problema legal, y como presidente la regla no escrita era que jamás tuviera que ver con financiamientos de campaña, porque sabíamos muy bien que era muy fácil distorsionar cualquier cosa”, agregó. Además Correa dijo a CNN que con este caso se lo persigue y es una “cortina de humo”.

La empresa Odebrecht está acusada de entregar sobornos por aproximadamente 788 millones de dólares a autoridades de diferentes gobiernos a cambio de la adjudicación de obras en una red de corrupción que ha salpicado a 12 países, según información del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Odebrecht ha aceptado su responsabilidad en el pago de sobornos.