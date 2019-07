El embajador británico en EE.UU. calificó a Trump de “inepto”; así reaccionó el presidente de EE.UU.

Washington (CNN) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que el embajador de Gran Bretaña en Washington “no ha servido bien” a su país, luego de que el diplomático calificara a Trump de “inepto” e “incompetente” en cables diplomáticos filtrados.

Los cables enviados por el embajador, Kim Darroch, a Londres describen a Trump como “inepto”, “inseguro” e “incompetente”, confirmó a CNN un funcionario del gobierno británico. Los cables fueron filtrados y publicados por primera vez por el diario The Daily Mail.

Cuando se le preguntó por su reacción a los comentarios de Darroch, Trump dijo a periodistas: “No, no los he visto, pero hemos tenido nuestras pequeñas cosas a favor y en contra con un par de países y diría que el Reino Unido, y el embajador no ha servido bien al Reino Unido, se los aseguro”.

“No somos grandes fanáticos de ese hombre y él no ha servido bien al Reino Unido, así que puedo entenderlo”, dijo Trump. “Y podría decir cosas sobre él, pero no me tomaré la molestia”.

En cables secretos y notas informativas, Darroch advirtió al gobierno británico que “la carrera de Trump podría terminar en desgracia” y describió los conflictos dentro de la Casa Blanca como “peleas con cuchillos”, según el Daily Mail.

Una fuente del gobierno británico le dijo a CNN que los documentos descritos en la historia del Daily Mail, que abarcan el período comprendido entre 2017 al día de hoy, son genuinos.

Cómo afecta la relación entre EE. UU. y Gran Bretaña

Los cables filtrados se producen en un momento delicado en la política británica, mientras el Partido Conservador elige a un nuevo primer ministro que sucederá a Theresa May, quien fue derribada por sus propios compañeros de partido en el Parlamento por no hacer cumplir el voto de 2016 de los británicos a favor de abandonar la Unión Europea.

Se considera que el favorito para el trabajo, Boris Johnson, buscará forjar una relación mucho más cercana con Trump que May, quien hizo grandes esfuerzos para cortejar al presidente y desarrolló una relación respetuosa, pero nunca se unió políticamente a él. Si abandona la UE, Gran Bretaña intentará sellar un acuerdo comercial bilateral con EE. UU. y se espera que Trump sea duro en la negociación. Así que habrá especulaciones de que la filtración de los memos de Darroch fue un acto motivado políticamente por alguien en Londres para dejar espacio en Washington a un embajador abiertamente a favor del Brexit.

Darroch también solía trabajar como asesor de seguridad nacional del ex primer ministro británico David Cameron y como principal representante de Gran Bretaña en la UE, por lo que, aunque es un diplomático de carrera, no se lo ve como alineado filosóficamente con el grupo de promotores del brexit que llegarán a Downing Street.

Schams Elwazer de CNN contribuyó a este informe.