“Spider-Man: Far From Home” supera todas las expectativas

(CNN) — “Spider-Man: Far From Home” recaudó en su estreno un estimado de 185 millones de dólares en la taquilla de Norteamérica.

Eso hizo volar por los aires las expectativas de la industria. Se preveía que la película ganaría 125 millones de dólares desde su estreno, el martes, hasta el domingo, según Sony, que coprodujo el filme de superhéroes con Marvel Studios.

La película ha ganado 580 millones de dólares a nivel mundial en sus primeros 10 días de estreno. El gran debut de Spidey fue una gran noticia para Hollywood porque la temporada de películas de verano necesitaba desesperadamente un triunfo.

Junio fue un mes particularmente difícil en la taquilla doméstica con múltiples secuelas, como “Men In Black: International”, “Dark Phoenix” y “Toy Story 4”, que tuvieron un desempeño inferior en las últimas semanas.

“Spider-Man le dio a este verano la sacudida que necesitaba”, dijo Shawn Robbins, analista jefe de Boxoffice.com, a CNN Business. “La capacidad de ‘Far From Home’ para ganarse a las audiencias es una prueba más de que las audiencias solo están buscando buenas películas, secuelas o similares”.

‘Far From Home’, que costó 160 millones de dólares, recibió muy buenas críticas. Tiene una puntuación del 92% en el sitio Rotten Tomatoes.

Los ingresos de la película probablemente fueron tan altos gracias a que era continuación de “Avengers: Endgame”, que rompió los récords de taquilla en abril.

El exitoso estreno de ‘Far From Home’ consolida dos cosas importantes para el género de superhéroes y Marvel, dijo Robbins.

“Los aficionados al cine no están candados de Spider-Man ni de las películas de superhéroes, y el Universo Marvel claramente tiene una vida por delante más allá del final de su primera era con ‘Endgame'”, dijo.

Los inesperados ingresos de ‘Far From Home’ podrían ayudar a cambiar las cosas en la taquilla durante el resto del verano, y tal vez incluso el resto del año, según Robbins.

“Hay muchas razones para seguir siendo optimistas en la segunda mitad del verano con ‘The Lion King,’ ‘Once Upon a Time in Hollywood,’ y ‘Hobbs & Shaw’ a la vuelta de la esquina”, agregó. “Un año récord puede no parecer probable en este momento, pero tampoco deberíamos descartar la posibilidad de un giro importante con estos títulos importantes y otros posibles todavía a la espera”.