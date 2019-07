El padre que llamó a la policía por la presencia de un hombre negro dice que no lo hizo por motivos de raza

(CNN) — Un hombre que llamó a la policía reportando a un hombre negro el 4 de julio dijo que no quería hacer del sujeto un objetivo de la policía injustamente basándose en su raza.

Christopher Cukor, al hablar de su encuentro con Wesly Michel, dijo que “las experiencias pasadas y los temores” pueden nublar las intenciones de alguien.

“Lamento que mis acciones hayan hecho que Wesly se sienta atacado injustamente debido a su raza”, dijo Cukor el martes en un comunicado publicado en Medium.

Cukor se identificó como el hombre en un video compartido por Michel que ha obtenido más de 1,2 millones de visitas. En el video, un niño salió en defensa de Michel, quien es negro, mientras el padre del niño lo cuestionaba y que luego llamó a la policía cuando dijo que estaba esperando a un amigo en un edificio de apartamentos de San Francisco.

Durante la grabación de tres minutos y medio, se puede escuchar al niño suplicándole a su padre que no reportara a Michel ante la policía, a quien el padre describe como un “intruso” en su edificio.

Cukor dijo que reaccionó basándose en su historia pasada. Su padre fue asesinado cuando se enfrentó a un intruso fuera de su casa, escribió.

“Por la seguridad de mi hijo, mi seguridad y la del edificio, sentí que era necesario obtener ayuda en esta situación”, dijo. “Además, me he encontrado con intrusos en mi edificio y nos han robado varias veces. Esto no es raro en San Francisco y los malos son de diferentes colores”.

“Ahora me doy cuenta de que Wesly también estaba reaccionando basándose en su historia única. Desafortunadamente, hay un patrón terrible de personas que llaman a las autoridades con respecto a las personas de color por ninguna otra razón que no sea su raza”.

CNN ha intentado contactar al hombre en el video.

Michel, de 35 años, un ingeniero de software, le dijo a CNN que el incidente “refleja la experiencia que los afroamericanos soportan a diario cuando nos preguntan si pertenecemos (en los lugares)”.

“Grabé en video este incidente para protegerme y respaldar mi historia en caso de que la policía se involucre”, dijo Michel.

‘Papá, mira en lo que nos has metido’

El video comienza cuando el hombre le pide a Michel que identifique a la persona a quien está allí para ver y que “llame a su amigo en el aparato de llamadas y pídale que venga a buscarlo”.

Michel se niega a hacerlo.

“No tienen que hacer eso. Puedes irte”, responde Michel.

El hombre, que parece estar manteniendo abierta la puerta del edificio durante la conversación, le dice a Michel que va a llamar a la policía.

“¡Papi no!”, dice el niño mientras el hombre saca su celular.

Michel dice que acepta que se haga la llamada y le recuerda al hombre que está siendo grabado. Michel le dijo al hombre que si llama a la policía será la “próxima persona en la televisión”.

“Solo vas a ser la próxima persona en la televisión, solo recuerda eso y tienes a tu hijo contigo”, le dice Michel al hombre, aludiendo a los videos virales en los que la policía llamaba a los negros por cosas mundanas como atender una llamada telefónica en el lobby de un hotel, esperar a un amigo en Starbucks o haciendo ejercicio en un gimnasio.

El hombre llama a la policía y les dice que Michel es un “intruso”, que “siguió de cerca” al edificio, entrando mientras él salía.

Mientras el hombre habla con la policía, su hijo comienza a rogarle que se vaya y no llame a la policía.

“Papá, no. Por favor vete”, dice el niño. “Papá, ve. Es mejor; estoy de acuerdo con él, papá”.

El niño comienza a llorar mientras su padre describe a Michel a la policía.

“Papá, no me gusta esto. Vamos”, dice.

“Escucha a tu hijo, aléjate”, dice Michel. “Pararé esto. Pararé la grabación”.

El amigo de Michel se acerca mientras el hombre está hablando por teléfono con la policía. El amigo parece venir de fuera del edificio.

“Te lo dije. Vámonos ahora”, dice el joven y comienza a tirar de su papá. “Papá, mira en lo que nos has metido. ¡Vamos!”

El hombre pide confirmación de que el residente es amigo de Michel y finaliza su llamada con la policía después de decirles que Michel está “en realidad aquí con un residente”. La policía no parece responder a la escena.

El hombre le pide a Michel que deje de grabar, pero continúa de todos modos.

“Ahora estarás en internet para siempre”, dijo Michel.

Michel dice que “nunca podría haber imaginado” con qué rapidez surgirían sus instintos de protegerse.

“Creo que, en última instancia, todos quieren ser vistos por lo que son y no por prejuzgar”, dijo. “Soy un estadounidense, un hermano, un hijo y un ingeniero ambicioso que ama codificar y quiere contribuir enormemente al mundo tecnológico en (San Francisco), una ciudad que amo”.

Sarah Moon de CNN contribuyó a esta noticia.