Exclusiva CNN: Para Bill Gates, Steve Jobs fue un “mago” que salvó a Apple

Nueva York (CNN Business) — Steve Jobs fue un mago que “hechizó a las personas” para ayudar a mantener a Apple a flote durante los días más oscuros de la compañía, según su rival Bill Gates.

El fundador de Microsoft habló sobre su estilo de liderazgo y el de Jobs, el domingo, con Fareed Zakaria de CNN. Tanto Gates como Jobs son conocidos por ser líderes duros que fomentan una cultura de trabajo intensa.

Gates dijo que la gente a menudo emula los elementos negativos de la personalidad del fundador de Apple, pero Jobs también fue un líder único que llevó a Apple de la casi muerte al pedestal de la compañía más valiosa del mundo (antes de que Microsoft usurpara esa corona este año). Apple estaba al borde de la bancarrota cuando Jobs se reincorporó a la compañía a fines de la década de 1990; ahora vale cerca de 1 billón de dólares.

Jobs fue “un buen ejemplo de ‘no hacer esto en casa'”, dijo Gates. No obstante, agregó, “aún no he conocido a ninguna persona que, en términos de selección de talento, genere una gran motivación en ese talento y tenga un sentido de diseño que diga” esto es bueno, esto no es bueno”. Así que dejó algunas cosas increíblemente positivas junto con esa dureza”.

Gates dijo que Jobs tenía una forma de revertir las fallas “lanzando hechizos” tanto sobre su propio personal como sobre observadores externos. Gates dejó caer una referencia de Harry Potter cuando se calificó a sí mismo como un “mago menor” por poder ver a través de los “hechizos” de Jobs.

Un ejemplo: después de que Jobs cofundó Apple, fundó una compañía llamada NeXT que creó una computadora que terminó siendo un fracaso muy costoso. Pese a ello, logró atraer la atención general sobre NeXT y vendió la compañía a Apple en 1996.

“Fue un completo disparate y, sin embargo, hipnotizó a esas personas”, dijo Gates. “Steve es realmente un caso singular en el que una compañía estaba en camino de morir y va y se convierte en la compañía más valiosa del mundo con algunos productos que son realmente sorprendentes. No habrá muchas historias como esa”.

Jobs murió en 2011, meses después de su renuncia a Apple por complicaciones del cáncer de páncreas. Jony Ive, el legendario diseñador que trabajó junto con Jobs para desarrollar muchos de los productos emblemáticos de la compañía, anunció el mes pasado que planea dejar la compañía.

En cuanto a la cultura dentro de Microsoft, Gates reconoció que la intensidad ocasionalmente iba “demasiado lejos”, especialmente en los primeros años de la compañía.

“Tuvimos, hasta cierto punto, un conjunto de personas autoseleccionadas que eran en su mayoría hombres, lo admito, y sí, fuimos muy duros el uno con el otro”, dijo Gates. “Contábamos unos con otros para trabajar muchas horas y siempre quise dar el mejor ejemplo de eso. Creo que esa intensidad, aunque fue un poco demasiado lejos, era excelente a mis 20, 30, 40”.

Ahora al frente de la Fundación Gates, el ejecutivo dijo que “ya no presiona tan locamente”, pero ese enfoque ha seguido sirviéndole.

“Todavía lo tengo claro: ‘Oye, el diseño del inodoro es demasiado caro, es un callejón sin salida, no vamos a dar más dinero para eso’. Eso funciona para ser el codirector de la fundación”, dijo.