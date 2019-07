La tormenta tropical Barry se desarrolla en el Golfo y amenaza con más inundaciones épicas en Luisiana

(CNN) — El sistema de clima peligroso que se dirigió hacia Luisiana se intensificó el jueves para convertirse en tormenta tropical Barry, dijo el Centro Nacional de Huracanes.



A las 11 am, hora del este, Barry lanzaba vientos sostenidos de 64 kilómetros por hora y se movía a 8 kilómetros por hora.

Se espera que la tormenta toque tierra como un huracán el sábado por la mañana a lo largo de la costa de Louisiana.

MIRA: Cientos de miles de evacuados en China debido a las inundaciones

Desde el jueves por la mañana, Barry ha estado centrado en el Golfo de México.

Esta es una tormenta de movimiento lento, y eso significa que el sistema se moverá sobre los mismos lugares durante mucho tiempo, dejando caer una lluvia implacable y aumentando las inundaciones generalizadas.

En Grand Isle, Luisiana, el alcalde y el consejo municipal ordenaron a todos evacuar el jueves.

“Estamos esperando un total de caída de lluvia que puede oscilar entre 15 a 25 centímetros”, dijeron los funcionarios en un comunicado. “Estaremos experimentando mareas altas inusuales que se alzarán a casi un metro sobre el suelo”.

La lluvia torrencial y las inundaciones son las mayores amenazas

El sur de Luisiana, Mississippi, Alabama y el oeste de la Florida están bajo el arma de lluvia extrema el jueves, dijo el meteorólogo de la CNN, Haley Brink.

MIRA: Inundaciones en Nueva Orleans por un sistema tropical que podría convertirse en huracán

Y la marejada ciclónica en la costa podría ser “potencialmente mortal”, dijo el Centro Nacional de Huracanes.

La lluvia y la marejada ciclónica harán que el río Mississippi crezca a niveles peligrosos. El río Mississippi podría alcanzar un máximo de 6 metros en Nueva Orleans. La ciudad solo está protegida a una altura de 6 metros.

En preparación para la tormenta, los oficiales de Louisiana comenzaron a cerrar las compuertas de inundación. La Autoridad de Protección contra Inundaciones del Sureste de Louisiana tiene alrededor de 250 compuertas, dijo el portavoz Antwan Harris.

Se espera que más de 200 puertas de la inundación en las parroquias de Nueva Orleans y St. Bernard estén cerradas para el viernes, informaron los medios locales.

Nueva Orleans sufrió la ira de las bandas externas de la tormenta el miércoles, cuando hasta 22,9 centímetros de lluvia sumergieron barrios enteros bajo el agua.

La residente Dannie P. Davis dijo que vio suficiente y se está preparando para irse. Ella simplemente no sabe dónde todavía.

“Estoy evacuando. Los niveles de agua… eran demasiado altos para mi comodidad y mi auto casi se inundó”, dijo Davis a CNN el jueves.

“No he visto tanta lluvia e inundaciones antes de un huracán en un tiempo. Si bien la evacuación no es obligatoria, me voy como precaución. Quién sabe qué vendrá, cómo y si la ciudad podrá manejarlo”, dijo.

Davis dijo que está empacando su auto con sus dos perros y que “se dirigirá al norte” con la esperanza de encontrar un lugar seguro, “un alojamiento libre de lluvia torrencial”.