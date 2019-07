Chumel Torres: “El Gobierno de Venezuela nos amenazó con sacarnos del aire”

"Chumel con Chumel Torres" llega al episodio 100 en su cuarta temporada y el conductor habló con Zona Pop de cómo inició este proyecto y del éxito que ha sido en HBO para toda Latinoamérca (Foto cortesía HBO Latinoamérica)

(CNN Español) — Su nombre es José Manuel Torres Morales, nació en Chihuahua, se califica como el “Príncipe de los nerds”, es ingeniero mecánico de profesión y tiene 37 años. Se dio a conocer tras haber publicado en el 2010 un tuit contra el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador que rápidamente se viralizó, pero todos lo conocen simplemente como Chumel Torres.

Conversamos con el youtuber/líder de opinión previo a la grabación del episodio 100 del programa “Chumel con Chumel Torres” que se transmite los viernes a las 11:00 p.m. para toda Latinoamérica en HBO, canal que es parte de WarnerMedia, al igual que CNN en Español.

De acuerdo con HBO, “Chumel con Chumel Torres” se ha posicionado como uno de los programas favoritos de la audiencia, siendo una de las diez series más vistas en HBO GO en México (según ADOBE OMNITURE ( Feb 16 – Nov 12, 2018) y la tercera más comentada en redes sociales durante el 2018 (Crimson Hexagon feb 2018- up to date). La producción original de HBO Latin America también representa su primer programa al estilo late-night talk show en América Latina.

Zona Pop: 100 programas, ¿cómo te sientes?

Chumel Torres: Raro. Es como que no esperaba que fuera a llegar tan lejos ,¿sabes cómo? Es como cuando tu hijo no es tan inteligente y se está graduando de la universidad es como decir órale, no me esperaba nada de esto.

Zona Pop: ¿Quién es más divertido Chumel o Chumel Torres?

Chumel Torres: (Risas) Está raro, cuando empezamos a trazar la línea de lo que queríamos hacer, no hay mucha diferencia. La verdad trato de que el guion sea lo más transparente posible. Cuando lo estamos escribiendo con todo el equipo, le doy una última pasada para incluso hablar las palabras como yo las digo, entonces creo que en eso radica el éxito del programa. Es como si un cuate te está diciendo que pasa con el mundo, si partes desde algo muy transparente, la gente conecta mucho más”.

Pero hablar de política no es un tema fácil para un late show, Chumel asegura que ha habido temas que los han puesto en apuros: “El Gobierno de Venezuela nos mandó una carta diciéndonos si este programa sale al aire, está peligrando la transmisión de HBO en Venezuela, lo que hizo mi jefe que es el rock star más grande del mundo me dijo: esta es la oportunidad más grande del mundo, imagínate tu arrestado con esposas en el juzgado de Venezuela, meto una cámara Go pro y los ratings se disparan, pero tenemos un muy equipo de abogados. Ahí fue cuando me dije que estaba con el equipo correcto”.

No te pierdas el episodio 100 de “Chumel con Chumel Torres” la noche del viernes 12 por HBO, a las 11 p.m., para todas las regiones. Si te perdiste alguno de los episodios, puedes verlos en HBO GO o en el canal oficial de la cadena en YouTube.