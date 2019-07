Lo que hay que saber sobre las redadas de ICE programadas para este fin de semana

(CNN Español) — El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas está programado para avanzar en una operación dirigida a las familias de inmigrantes con remociones ordenadas por el tribunal que previamente había sido cancelada por el presidente Donald Trump, según un funcionario estadounidense.



ICE, una agencia dentro del Departamento de Seguridad Nacional, es la encargada, en parte, de deportar a inmigrantes indocumentados. Un alto funcionario de inmigración dijo a CNN que los detalles de la operación de ICE, que actualmente está programada para comenzar el domingo, serán prácticamente los mismos de las operaciones que se pospusieron el mes pasado.

El diario The New York Times informó por primera vez sobre las próximas redadas y dijo que se espera que tengan lugar en al menos 10 ciudades. Las redadas se llevarán a cabo “durante varios días” e incluirán deportaciones “colaterales” en las que “las autoridades podrían detener a los inmigrantes que se encontraban en la escena, aunque no fueron el objetivo de las redadas”.

¿A quién se dirige y por qué?

Las familias migrantes que se espera que sean el objetivo dela operación recientemente llegaron a EE. UU.

En febrero, ICE envió alrededor de 2.000 cartas a familias que ya habían recibido órdenes finales de expulsión por parte de los jueces en ausencia, pidiéndoles que se presentaran a las oficinas locales de ICE para marzo para cumplir con las órdenes.

Se espera que la próxima operación se dirija a aproximadamente 2.000 personas, según un alto funcionario de inmigración.

El año pasado, la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, que supervisa los tribunales de inmigración de la nación, anunció que había comenzado a rastrear los casos de familiares presentados por el Departamento de Seguridad Nacional en 10 lugares de los tribunales de inmigración y esos casos se están acelerando para tratar de procesar a las familias en menos de un año.

El director en funciones de ICE, Mark Morgan, dijo el mes pasado que ICE había trabajado estrechamente con el Departamento de Justicia en el expediente de la familia y que “los resultados fueron muy decepcionantes”, afirmando que algunas familias no han asistido a sus audiencias de inmigración.

¿Donde se harán las redadas?

Un funcionario superior de inmigración le dice a CNN que se espera que la operación se dirija a unos 2.000 familiares con órdenes judiciales de expulsión y que se realicen durante varios días en 10 ciudades de todo el país: Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva Orleans, Nueva York y San Francisco.

La ciudad de Nueva Orleans dijo en Twitter que confirmó con ICE que “la aplicación de la ley de inmigración se suspenderá temporalmente durante el fin de semana” en las áreas de Louisiana y Mississippi afectadas por la tormenta tropical Barry.

¿Qué pasa con los que son arrestados?

Hay pasos legales adicionales que los migrantes podrían tomar en caso de que sean arrestados, por lo tanto, es poco probable que todos los objetivos sean deportados de inmediato.

En algunos casos, por ejemplo, se puede ordenar que se retire a una persona porque él / ella no se presentó a la audiencia de la corte de inmigración. Si la razón por la que la persona no se presentó fue porque no se les notificó la fecha, la hora y el lugar de su audiencia de inmigración, esa persona podría presentar una moción para reabrir su caso.

Otros podrían presentar una moción para reabrir el caso si las condiciones se han deteriorado en su país de origen desde la fecha en que se ordenó la deportación.

Hasta el momento Trump ha deportado a menos personas que Obama

Según las estadísticas de Inmigración y Control de Aduanas, 256.085 personas fueron deportadas en el año fiscal 2018, más que las 226.119 retiradas en el año fiscal 2017.

Eso sigue siendo significativamente menor que el número de personas deportadas durante el año fiscal 2012, cuando el gobierno de Obama deportó a más de 400.000 personas.

Las limitaciones de personal y las restricciones presupuestarias generalmente limitan la cantidad de personas que EE. UU. puede detener y deportar, y la rapidez con la que se produce el proceso. Si bien el gobierno de Trump ha dicho que aún se enfoca en criminales, hubo un aumento en el número de personas arrestadas por ICE sin antecedentes penales. Cruzar la frontera ilegalmente es un delito menor.

En el primer año de Trump, ICE arrestó a 109.000 criminales y 46.000 personas sin antecedentes penales, un aumento del 171% en el número de personas no criminales arrestadas en comparación con 2016.

CNN reportó por primera vez en mayo que la administración estaba considerando deportar a familias migrantes según retiros ordenados por la corte en un intento de “enviar un mensaje” a los traficantes de personas, según un alto funcionario de la administración.

Como parte de la consideración, el gobierno había estado estudiando una operación iniciada en los últimos años de la presidencia de Obama, y revivida en el primer año en el cargo de Trump, que también se dirigía a las familias.

En 2017, ICE detuvo a 650 personas durante una operación de cuatro días, denominada Operación Guardianes Fronterizos/Resolución Fronteriza, dirigida a familias y niños no acompañados. Según la agencia, fue la segunda parte de la operación que también se llevó a cabo a principios de 2016 tras un aumento en las familias y los niños no acompañados que cruzan la frontera ilegalmente.

Al igual que en la próxima operación de ICE, todas las personas fueron retiradas por orden judicial.

Catherine E. Shoichet de CNN contribuyó a este informe.