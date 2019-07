“Lo peor está por venir”: Barry se adentra en Luisiana con más lluvia y amenaza a 11 millones de personas con inundaciones

(CNN) — La tormenta tropical Barry se adentró más este sábado por la noche, trayendo fuertes lluvias y causando que los diques se desbordaran en áreas a lo largo de la costa de Louisiana.



La tormenta se elevó brevemente a un huracán de categoría 1 el sábado por la mañana, pero se debilitó rápidamente a una tormenta tropical cuando tocó tierra cerca de Intracoastal City, Louisiana, más adelante en la tarde. El sábado por la noche, se arrastraba de norte a noroeste a 12 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes.

En el distrito de St. Mary, a unos 96 km al este de donde Barry tocó tierra, Joyce Webber, de 64 años, y unas 20 personas más, se acurrucaron dentro del Centro Comunitario de Baldwin para refugiarse de la tormenta.

Algunos de ellos se acostaron en los catres, hojeando libros, mientras los padres trataban de mantener a sus hijos entretenidos.

Webber, una cocinera en un restaurante de Cajun, acababa de descubrir que una gran rama de un árbol había caído en su casa móvil y que su puerta de seguridad para tormentas había salido volando.

“Los remolques no resisten, no importa qué tipo de tormenta”, le dijo a CNN. “Simplemente no resisten”.

Pero ella ve lo bueno en la situación. “Es bueno ver a tus vecinos aquí”, dijo Webber. “Nos estamos uniendo. Se siente que somos como una familia en tiempos como estos”.

Sandra Walker, de 62 años, fue una de las primeras personas en llegar al Centro de Actividades Felton G. Clark en East Baton Rouge, el refugio más grande de la zona. Walker tiene una pierna rota y dijo que vive junto a un río donde el agua ha estado alta desde el Día de la Independencia.

“Tengo miedo de las aguas de la inundación … Estoy justo al lado del río”, dijo Walker. “No me arriesgué, simplemente salí”.

Se pronostica que Barry continuaría avanzando tierra adentro hasta el sábado por la noche, dijo el centro de huracanes, y se espera que se debilite aún más y se convierta en una depresión tropical el domingo.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extendieron hasta 281 kilómetros desde el centro de la tormenta, pero la lluvia siempre fue la mayor amenaza. El lento viaje de Barry hacia el norte significa que los residentes en la zona del valle del Mississippi verán largos períodos de lluvia que podrían provocar fuertes inundaciones. Y hay mucha lluvia en el camino, según el meteorólogo de CNN Chad Myers.

“El noventa y cinco por ciento de esta tormenta aún está en el Golfo de México”, dijo Myers el sábado por la noche. A medida que la tormenta continúa moviéndose hacia el norte, más del sistema se desplazará sobre la tierra. “Y ahí es de donde vendrá la lluvia”.

El portavoz de Delta Airlines, Drake Castaneda, dijo que “se está reanudando un horario regular de vuelos en la costa del Golfo”.

“Esta tormenta aún tiene un largo camino por recorrer antes de que abandone el estado”, dijo el gobernador de Louisiana, Edwards, la noche del sábado. “Lo peor está por venir”.

Más de 11 millones de personas están en alerta por inundaciones repentinas este domingo desde la costa del Golfo hasta el sur del Medio Oeste, dijo la meteoróloga de CNN, Haley Brink.

“A pesar de que la mayor parte de la lluvia más intensa todavía está sobre el Golfo de México esta mañana, se espera que el sistema se desplace lentamente hacia el norte durante los próximos días, trayendo fuertes lluvias a lo largo del río Mississippi”, dijo Brink.

Y muchas víctimas de las tormentas aguantan temperaturas sofocantes porque están sin electricidad. Hasta la mañana del domingo, más de 131.000 clientes de electricidad en Louisiana no tenían servicio, de acuerdo con poweroutage.us.