5 cosas que debes saber este 15 de julio: redadas en EE.UU., sentencia del Chapo y más

El narcotraficante Joaquín Guzmán Loera volverá a los tribunales a conocer su destino este miércoles. Te explicamos por qué Djokovic celebró su victoria en Wimbledon comiendo pasto. Además, tenemos las imágenes del encuentro entre la duquesa Meghan y la “reina” Beyoncé en la premier de “The Lion King”. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. Redadas

Las autoridades de inmigración ya comenzaron a realizar redadas, dijo este domingo un alto funcionario de la administración del gobierno de Donald Trump. Las redadas, que se centrarán en los recién llegados al país, están programadas para Atlanta, Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva York y San Francisco, dijo un alto funcionario de inmigración. Nueva Orleans también está en la lista, pero la ciudad tuiteó la semana pasada que el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos dijo que suspendería las operaciones durante el fin de semana en las áreas afectadas por la tormenta tropical Barry. “No están indocumentados. Tienen una orden judicial en un pedazo de papel (orden federal) que dice que han obtenido el debido proceso, y (hay) más de un millón de personas con órdenes de deportación. Ese es el grupo que está buscando ICE “, dijo a CNN el director interino de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los EE. UU., Ken Cuccinelli.

Por su parte, el canciller de México, Marcelo Ebrard, sostuvo una llamada con todos los cónsules de su país en Estados Unidos y con la embajadora para recibir un balance de mexicanos afectados por las redadas del domingo. Todos los que hablaron indicaron no tener reporte de mexicanos detenidos por las redadas, hasta el domingo en la tarde.

2. El Chapo

Después de los aplazamientos, el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera volverá a los tribunales a conocer su sentencia este miércoles. Un juez federal negó este mes su solicitud de un nuevo juicio. Los fiscales quieren que ceda más de 12 mil millones de dólares al gobierno de Estados Unidos, pero sus abogados dijeron esto sobre la propuesta: es “demente pensar que Guzmán tendría todo ese dinero”. Entre las condenas de Guzmán está involucrarse en una empresa criminal continua, que implica una sentencia de cadena perpetua obligatoria.

3. Epstein

El multimillonario Jeffrey Epstein está tras las rejas, pero tendrá una audiencia de fianza este lunes. Se espera que sus abogados le pidan a un juez federal que le permita prepararse para un juicio bajo detención domiciliaria en su mansión de 77 millones de dólares en Nueva York. Epstein enfrenta dos cargos de tráfico sexual y se declaró inocente.

Por otra parte, Michael D’Antonio, autor del libro “Never Enough: Donald Trump and the Pursuit of Success”, hizo en CNN un recorrido por las amistades del millonario porque, según él, la atención nacional por el caso ha hecho que se centre la atención “en su amplio círculo de conocidos poderosos”. Mira de quiénes se trata.

4. Separaciones de niños

El secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, debe declarar ante una comisión del congreso, este jueves, sobre la separación de las familias inmigrantes. La audiencia sigue a las revelaciones de hacinamiento y los niños detenidos en condiciones insalubres en las instalaciones fronterizas de EE.UU.

5. Manifestaciones en Puerto Rico

Cientos de personas llegaron hasta las cercanías de La Fortaleza, residencia oficial del gobernador, donde se aglomeraron y comenzaron a gritar consignas alusivas al primer mandatario, Ricardo Rosselló. La policía de Puerto Rico estableció un perímetro para los manifestantes que pedían llegar hasta los portones principales de La Fortaleza. La revelación del contenido de un chat con mensajes soeces e insultos que escribió el gobernador Rosselló para comunicarse con asesores y miembros de su gabinete ha desatado un ambiente de tensión en la isla. Rosselló pidió perdón al país el jueves y desde entonces diferentes sectores de la política y sociedad civil han dejado saber su desagrado con el gobernador. Hasta el momento, el primer mandatario no ha dicho si renunciará o no.

A la hora del café

Sí, Djokovic celebró su victoria en Wimbledon comiendo pasto. Esta es la razón

La inusual merienda de la victoria de Djokovic se remonta a cuando ganó su primer título de Wimbledon en 2011. Conoce aquí la razón.

Un tiburón ataca a una adolescente en Florida

Una niña de 16 años sufrió mordidas en el pie y el tobillo después de que un tiburón la atacara en Florida, dijeron las autoridades.

FC Barcelona, el club europeo con más academias infantiles en EE.UU.

Más de 5.000 niños participan en las escuelas de fútbol del club catalán en EE.UU. durante la época de verano. Aquí te contamos los datos que debes saber sobre estas academias.

La duquesa Meghan se encuentra con la “reina” Beyoncé en la premier de “The Lion King”

El príncipe Enrique y la duquesa Meghan asistieron al estreno europeo de la película en Londres. Poco después, llegó la realeza del pop, Beyoncé y Jay-Z.

La cifra del día

20

El municipio de Quito expresó su solidaridad con “las víctimas del envenenamiento masivo” en tres refugios de animales donde murieron al menos 20 perros tras ingerir comida envenenada.

La frase del día

“Por qué no regresan y ayudan a reparar los lugares totalmente rotos e infestados de delitos de los que provienen”.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, utilizó un lenguaje racista este domingo para atacar a las congresistas demócratas progresistas, implicando falsamente que no eran ciudadanas estadounidenses de nacimiento. Trump no mencionó a quién estaba atacando en la diatriba del domingo, pero a principios de esta semana hizo referencia a la representante de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, defendiendo a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. El grupo de mujeres que se unieron a Ocasio-Cortez fueron Rashida Tlaib de Michigan, Ilhan Omar de Minnesota y Ayanna Pressley de Massachusetts.

Y para terminar

Niño de 13 años usa el rap para vencer el ‘bullying’ contra el síndrome de Tourette

Conoce a Tobías Elberger, un niño de 13 años que padece el síndrome de Tourette, una afección neurológica que se caracteriza por provocar tics y movimientos involuntarios. Por este síndrome, Tobi, como le dicen todos los que lo conocen, sufría “bullying”. Por eso creó un rap contando de qué se trataba el síndrome de Tourette. Esta es la historia de Tobías, el rapero.