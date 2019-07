Manual del Apollo 11 podría venderse por millones en una subasta en el aniversario del aterrizaje lunar

(CNN) — El manual de vuelo del módulo lunar del Apolo 11 podría alcanzar hasta 9 millones de dólares cuando salga a la venta esta semana como parte de una subasta por el aniversario 50 del aterrizaje lunar.

El documento de tamaño carta, que contiene notas de procedimientos, listas de verificación y registros de vuelo, presenta extensas notas manuscritas de Neil Armstrong y Buzz Aldrin, y habría estado entre los dos astronautas en la nave de aterrizaje Eagle, según la casa de subastas Christie’s.

Es uno de los siete artículos del set a bordo del Apollo 11 que se presentará en la subasta. Otros lotes incluyen planes de vuelo y un mapa estelar. A ellos se unirán casi 200 artículos más de recuerdos espaciales, que incluyen mapas lunares, planos técnicos y fotografías firmadas.

Pero es el manual, oficialmente titulado “Libro de la línea de tiempo del módulo lunar del Apolo 11”, que se espera que atraiga las ofertas más altas. Christie’s espera que el artículo se venda entre unos 7 y 9 millones de dólares, una valoración que lo pone “firmemente dentro del reino de los libros impresos más caros en ser vendidos en una subasta”, según Christina Geiger, la directora de libros y manuscritos de Christie’s.

“He estado en el mundo de las subastas de libros durante casi 20 años”, dijo en una entrevista telefónica. “Y, con la mano en el corazón, es lo más emocionante con lo que he trabajado”.

Para Geiger, no solo es “el documento de exploración al espacio más importante”, sino uno que al que es poco probable que otro documento le gane. Incluso si los humanos llegaran a Marte, dijo, la digitalización de los viajes espaciales significa que nunca se produciría ni se utilizaría un registro en papel equivalente.

“Es un artefacto tan humano”, agregó. “El papel es de diferentes gramajes, una de las pestañas está incluso impresa al revés y cada página que usaron los astronautas tiene algún tipo de corrección hecha en (el centro espacial de la NASA) Cabo Cañaveral desde mediados de junio hasta el 12 julio, cuatro días antes del lanzamiento.

“Tiene la sensación de todo el trabajo realizado (en la misión), tanto en el terreno como a través de las anotaciones en tiempo real de Aldrin y Armstrong”.

Otros artículos de las misiones dude la NASA también estarán en la exhibición, incluyendo una bandera en el Apollo 10 (precio estimado: US$ 25.000 a US$ 35.000) y un componente de protección solar de un módulo lunar del Apolo 13 (US$ 8.000 a US$ 12.000), que abortó su intento de aterrizar en la luna en 1970.

Los artículos que se espera que atraigan las ofertas más grandes incluyen un cepillo para limpiar el polvo de los lentes de la cámara durante el aterrizaje lunar del Apolo 14 en 1971, con una estimación máxima de US$ 175.000 y una correa de estiba, todavía marcada con polvo lunar, que voló en el Apollo 12 y se espera que alcance los US$ 90.000.