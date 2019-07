Unos 400.000 km y 76 horas de viaje: así fue el primer viaje del hombre a la Luna

(CNN) — El 20 de julio de 1969 pasó a la historia como el día en que la primera (y única) nave espacial tripulada aterrizó en la Luna.

Tres hombres —Neil Armstrong (comandante), Buzz Aldrin (piloto del módulo lunar) y Michael Collins (piloto del módulo de comando)— hicieron historia ese día en un evento que fue visto por 600 millones de personas en todo el mundo, en una transmisión en la que ABC, CBS y NBC gastaron entre 11 y 12 millones de dólares en el cubrimiento que duró desde la mañana del domingo hasta la noche del lunes.

El histórico Apollo 11, que estaba integrado por un módulo de comando, Columbia, y el módulo lunar Eagle, viajó poco más de 386.000 kilómetros desde la Tierra en una odisea que duró 76 horas. Tras el aterrizaje el módulo quedó con combustible para menos de 40 segundos más.

Así comenzó a gestarse la idea

Previamente, el 25 de mayo de 1961, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, se trazó una meta como líder de este país, de que fuera una misión estadounidense la primera en la historia en hacer que un hombre llegara a la Luna y regresara sano y salvo a la Tierra.

“Ningún proyecto espacial único en este período será más impresionante para la humanidad o más importante para la exploración a gran distancia del espacio; y ninguno será tan difícil o costoso de lograr”, dijo Kennedy, como pronosticando la dificultad de la misión que ocurriría casi una década después.

Al año siguiente, para el 21 noviembre de 1962, en plena Guerra Fría, la idea parecía inamovible en la mente de Kennedy, quien le dijo al administrador de la NASA, James Webb, que la llegada del hombre a la Luna se trataba de una carrera contra los rusos. “Todo lo que hagamos [en el espacio] debería estar relacionado con llegar a la Luna por delante de los rusos”.

Seis años después, el viaje iniciaría. Así fue la llegada del hombre a la Luna

18 de mayo de 1969 — El Apolo 10 despegó del Centro Espacial Kennedy, Florida. Este lanzamiento es un ensayo general para el Apolo 11. El equipo, Thomas Stafford, John Young y Eugene Cernan, orbitan la Luna y luego regresan a la Tierra ocho días, tres minutos y tres segundos después.

16 de julio de 1969

A las 9:32 a. m., EDT, el Apolo 11 se levanta de la Plataforma A, del Complejo de lanzamiento 39, en el Centro Espacial Kennedy, en Florida.

20 de julio de 1969 — A las 13:47 EDT Armstrong y Aldrin, se separan del módulo de comando en el módulo lunar Eagle. Collins permanece a bordo del Columbia orbitando la Luna.

– 4:17 p. m. EDT – El Eagle aterriza.

– 4:18 p. m. EDT – “Houston, Tranquility Base aquí. El Eagle ha aterrizado”, informó Armstrong.

Cuando el módulo lunar aterriza en la superficie de la Luna en el Mar de la Tranquilidad, le quedaban menos de 40 segundos de combustible.

– 10:56 p. m. EDT – Armstrong dice: “Ese es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad” y se convierte en el primer humano en poner un pie en la Luna.

– 11:15 p. m. EDT (aprox.) – Buzz Aldrin se une a Armstrong en la Luna. Los hombres leyeron una placa firmada por los tres miembros de la tripulación y por el presidente Nixon: “Aquí, los hombres del planeta Tierra pisaron la Luna por primera vez, en julio de 1969. Llegamos en paz para toda la humanidad”.

– 11:48 p. m. EDT – El presidente Richard Nixon les habla a Armstrong y Aldrin a través de la radio de la Oficina Oval: “(Ciertamente) tiene que ser la llamada telefónica más histórica jamás realizada”.

Los hombres hablan por dos minutos y la llamada se televisa en ambos extremos. Armstrong y Aldrin pasan más de dos horas recolectando muestras y datos de roca lunar, y pasan la noche a bordo del Eagle.

21 de julio de 1969

– 1:54 p .m. EDT – El módulo lunar Eagle se aleja de la Luna para reunirse con el Columbia.

– 5:35 p. m. EDT – El módulo lunar Eagle se acopla con el Columbia. Después de transferir rocas lunares, datos y equipo, el Eagle es desechado y la tripulación comienza el vuelo de regreso a la Tierra.

22 de julio de 1969 – El comando Columbia alcanza una trayectoria hacia la Tierra.

24 de julio de 1969 – A las 12:50 p. m. EDT, el módulo Columbia hace un amerizaje, ocho días, tres horas y 18 minutos después del despegue. Los astronautas regresan a la Tierra en el Océano Pacífico a unos 1.448 kilómetros de Hawai, y luego se ponen en cuarentena a bordo del USS Hornet.

10 de agosto de 1969 – Los astronautas salen de la cuarentena.

9 de julio de 2019 – El Museo Nacional del Aire y el Espacio del Smithsonian, en asociación con el Departamento del Interior de Estados Unidos y 59 Productions anuncia una celebración del 50 aniversario del primer alunizaje del 16 de julio al 20 de julio.

En la celebración se incluye presentación “Apollo 50 : Go for the Moon”, una proyección de tamaño completo en el lado este del Monumento a Washington durante tres noches, del 16 de julio al 18 de julio, del cohete Saturn V que envió al Apolo 11 en órbita.