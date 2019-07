La app que muestra cómo te verás cuando seas viejo causa furor en redes

View this post on Instagram

Desde que tengo memoria “adulta” soy la “nena” de cualquier grupo. Sea en CNN, entre amigos y familiares siempre he sido la más joven y nunca he entendido por qué. Es una acción que me ha ganado el nombre de “alma vieja” (sobre todo en el trabajo). Será que me gusta llegar rápido o temprano a todo… excepto a los lugares que debo llegar a tiempo, ahí si se me sale la millenial 🤷🏻‍♀️. – Quizás es por eso que me cuesta verme a futuro, de aquí a unos 30 o 40 años, porque siempre he querido que mi “mañana” llegue rápido. Pero hoy viendo en las redes como hemos hecho esta retrospectiva de tiempo con la aplicación #Faceapp, aprovecho para verme con más años, algo que me ha hecho pensar que ojalá llegue a apreciarme así en el espejo. Con un mapa en mi rostro de sonrisas, llantos, hogar, hijos, nietos y despedidas de gente que quiero. Carrie Fisher dijo una vez que “los hombres no envejecen mejor que las mujeres, a ellos, simplemente, se les permite envejecer”. Creo que ahora estamos en una generación donde esa es la excepción. Donde muchas mujeres no nos da pena una cana de más, una línea de expresión y por qué no, soñar con no ser “la nena” de su casa toda su vida. Hoy me ví en este espejo y me gustó mucho imaginarme así, pero no por las arrugas, sino por lo que implica que han logrado todos esos años – Y tú ¿cómo te imaginas?