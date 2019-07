Las nominaciones al Emmy 2019: ‘Game of Thrones’ rompe récord de nominaciones

(CNN) — Las nominaciones para los la entrega 71 de los premios Emmy de horario estelar fueron anunciadas el martes.

Es un gran día para “Game of Thrones” (“Juego de tronos”) de HBO. Con 32 nominaciones, el programa estableció un nuevo récord con el mayor número de nominaciones obtenidas en un solo año por cualquier serie dramática.

GOT ya tiene el récord como la serie en horario estelar más ganadora de premios Emmy en la historia con 42 galardones (HBO y CNN son de la compañía matriz WarnerMedia).

Lea a continuación una lista de nominados en todas las categorías principales y puedes ver más aquí.

Mejor actor protagónico en una serie limitada o película para la TV

Mahershala Ali, “True Detective”

Benicio del Toro, “Escape at Dannemora”

Hugh Grant, “A Very English Scandal”

Jared Harris, “Chernobyl”

Jharrel Jerome, “When They See Us”

Sam Rockwell, “Fosse/Verdon”

Mejor actriz protagónica en una serie limitada o película para la TV

Amy Adams, “Sharp Objects”

Patricia Arquette, “Escape at Dannemora”

Aunjanue Ellis, “When They See Us”

Joey King, “The Act”

Niecy Nash, “When They See Us”

Michelle Williams, “Fosse/Verdon”

Mejor actor en serie de comedia

Anthony Anderson, “Black-ish”

Don Cheadle, “Black Monday,”

Ted Danson, “The Good Place”

Michael Douglas, “The Kominksy Method”

Bill Hader, “Barry”

Eugene Levy, “Schitt’s Creek”

Mejor actriz en serie de comedia

Christina Applegate, “Dead to Me”

Rachel Brosnahan, “The Marvelous Mrs. Maisel”

Julia-Louis Dreyfus, “Veep”

Natasha Lyonne, “Russian Doll”

Catherine O’Hara, “Schitt’s Creek”

Phoebe Waller-Bridge, “Fleabag”

Mejor actor en serie dramática

Jason Bateman, “Ozark”

Sterling K. Brown, “This is Us”

Kit Harrington, “Game of Thrones”

Bob Odenkirk, “Better Call Saul”

Billy Porter, “Pose”

Milo Ventimiglia, “This Is Us”

Mejor actriz en serie dramática

Emilia Clarke, “Game of Thrones”

Jodie Comer, “Killing Eve”

Viola Davis, “How to Get Away With Murder”

Laura Linney, “Ozark”

Mandy Moore, “This Is Us”

Sandra Oh, “Killing Eve”

Robin Wright, “House of Cards”

Mejor serie de telerrealidad o competencia

“The Amazing Race”

“American Ninja Warrior”

“Nailed It”

“RuPaul’s Drag Race”

“Top Chef”

“The Voice”

Mejor serie de variedades

“The Daily Show with Trevor Noah”

“Full Frontal with Samantha Bee”

“Jimmy Kimmel Live”

“Last Week Tonight with John Oliver”

“The Late Late Show with James Corden”

“The Late Show with Stephen Colbert”

Mejor serie limitada

“Chernobyl”

“Escape at Dannemora”

“Fosse/Verdon”

‘Sharp Objects”

“When They See Us”

Mejor serie de comedia

“Veep”

“The Marvelous Mrs. Maisel”

“Barry”

“The Good Place”

“Fleabag”

“Russian Doll”

“Schitt’s Creek”

Mejor serie dramática

“Better Call Saul”

“Bodyguard”

“Game of Thrones”

“Killing Eve”

“Ozark”

“Pose”

“Succession”

“This Is Us”

Los premios Emmy de este año se transmitirán en vivo por Fox desde el Microsoft Theatre de Los Ángeles el 22 de septiembre.