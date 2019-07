Naomi Campbell y su increíble ritual cuando viaja en avión

Naomi Campbell

(CNN) — Siendo una supermodelo con una carrera de tres décadas, Naomi Campbell ha pasado mucho tiempo en aviones a lo largo de los años.

Así que no es de extrañar que haya desarrollado una llamativa rutina antes del vuelo.

Campbell ofrece información sobre su ritual de vuelo en su canal de YouTube, “Being Naomi”, y los detalles son tan maravillosamente extraños como cabría esperar.

El video, que dura alrededor de cinco minutos, comienza de forma inocente, con la modelo de 49 años comprando revistas de moda y dulces en el aeropuerto de Niza, antes de señalar sus cremas favoritas.

“Me encanta estar en el aire”, dice alegremente. “Me encanta estar en todas partes, y sin embargo, al mismo tiempo, en ninguna parte”.

Las cosas se ponen interesantes después de que llega a su asiento de primera clase en el vuelo de Qatar Airways de Niza a Doha y comienza a prepararse para el despegue.

Los hábitos de una modelo

Campbell, vestida cómodamente en pijamas de seda, procede a buscar en su repleta bolsa de viaje Louis Vuitton y saca un par de guantes desechables junto con toallitas antibacterianas.

“Limpia cualquier cosa que puedas tocar”, dice ella, antes de limpiar cada centímetro de su asiento, el cinturón de seguridad, la mesita plegable, la pantalla del televisor, el control remoto y la ventana. Incluso los controles superiores son limpiados a fondo.

“Esto es lo que hago en cada avión que tomo. No me importa lo que la gente piense de mí. Es mi salud y me hace sentir mejor”.

Campbell luego saca una funda de asiento de color rosa para su silla y explica que las cambia cada semana, eligiendo colores que la hacen sentir feliz.

“Siempre se lavan a mano en todos los hoteles a los que voy”, agrega.

Después de tomar asiento, Campbell saca una selección de máscaras de hidratación y agrega su toque final: una mascarilla higiénica.

“No importa el avión que tomes, privado o comercial”, dice Campbell. “A medida que el avión desciende, las personas comienzan a toser y estornudar. Simplemente no puedo con ello. Esta es mi protección ante las personas que tosen y estornudan”.

Aunque puede parecer algo extremo para algunos, la estrella nacida en Londres cree que esta rigurosa rutina ha hecho maravillas en su bienestar.

“Me refiero a todo lo que viajo, debería enfermarme mucho más con los resfriados y esas cosas”, dice ella.

“Me siento bendecida de que no pase. Realmente creo que mi pequeña rutina me ayuda”.