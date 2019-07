Otro barco de Royal Caribbean cancela su parada en Puerto Rico debido a protestas contra el gobernador

(CNN) — Un segundo crucero de Royal Caribbean canceló una parada en San Juan, Puerto Rico, debido a las protestas generalizadas contra el gobernador Ricardo Rosselló.

Harmony of the Seas no irá a San Juan el miércoles y continuará a St. Maarten, el siguiente puerto de escala programado, dijo Owen Torres, gerente de comunicaciones corporativas de la compañía.

“La preocupación por la seguridad y el bienestar de nuestros huéspedes y miembros de la tripulación es nuestra principal prioridad”, dijo Torres en una declaración.

La decisión se toma un día después de que otro barco que se dirigía a San Juan fuera desviado el martes.

LEE: Bad Bunny, Lin-Manuel Miranda y Ricky Martin se unen a las protestas contra Ricardo Rosselló

“En vista de los disturbios actuales en San Juan, Puerto Rico, hemos cancelado la parada de hoy a San Juan. Empress of the Seas ha sido redirigido a Tortola, y nuestros huéspedes recibirán reembolsos por las excursiones en tierra prepagadas. Continuamos monitoreando la situación de cerca y haremos los ajustes necesarios para garantizar la seguridad y protección de nuestros huéspedes y la tripulación “, dijo Torres.

Ese barco está programado para regresar a Miami el domingo.

Las protestas comenzaron durante el fin de semana después de que el Centro para el Periodismo de Investigación publicara casi 900 páginas del chat privado de Rosselló a través de Telegram.

Los mensajes revelaron un enfoque vengativo al manejo de gobierno, ataques a periodistas, amenazas de entregar a los opositores políticos a la policía, así como comentarios homófobos y misóginos.

Las filtraciones se produjeron la misma semana que dos exfuncionarios de la administración de Rosselló fueron arrestados por el FBI como parte de una investigación federal de corrupción.

LEE: Departamento de Justicia de Puerto Rico emite citaciones a participantes del chat “Rickyleaks”

Los civiles y los políticos están pidiendo la renuncia de Rosselló, pero él ha insistido en que no se irá.

“Continuaré mi trabajo y mi responsabilidad para con la gente de Puerto Rico”, dijo el asediado gobernador en una conferencia de prensa.

Nicole Chávez, Leyla Santiago, Hollie Silverman y Dave Alsup de CNN contribuyeron a este informe.