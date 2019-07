5 cosas que debes saber este 18 de julio: el fin del Chapo, protestas en Puerto Rico, 25 años del atentado contra la AMIA y más

¿Por qué, para ayudar a salvar el planeta, deberías comer solo una hamburguesa y media por semana? Ciudad Juárez se prepara para recibir un gran número de migrantes ante las posibles redadas. Bill Gates ya no es la segunda persona más rica del mundo. Esto es lo que debes saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. Chapo, el fin del capo

Antes de ser sentenciado, Joaquín “El Chapo” Guzmán habló durante diez minutos ante el tribunal para decir que el juicio fue injusto. “No hubo justicia aquí”, dijo en español, mientras un intérprete traducía sus palabras al inglés. El Chapo se refirió al miembro anónimo del jurado que habló con Vice Media sobre una supuesta mala conducta de los jurados. “No quiso traer de vuelta al jurado”, le dijo al magistrado. “Usted alega que la acción del jurado no fue importante porque hubo muchas pruebas en mi contra”. “¿Por qué fuimos a juicio?”, agregó. “¿Por qué no me sentenciaron el primer día? El jurado no fue necesario, entonces”. Guzmán fue sentenciado este miércoles en una corte federal de Nueva York a cadena perpetua más 30 años de prisión. También se quejó de las condiciones de su encarcelamiento en Nueva York. “Ha sido una tortura, la situación más inhumana que he vivido en toda mi vida”, dijo sobre su encarcelamiento. El tribunal también ordenó al Chapo pagar una multa de 12.600 millones de dólares.

2. Ciudad Juárez

Ciudad Juárez en México se prepara para recibir un gran número de migrantes ante las posibles redadas en Estados Unidos. El municipio fronterizo ya aseguró que no tiene los recursos necesarios para gestionar lo que consideran una crisis. El Gobierno federal de México planteó soluciones para facilitar el regreso de los migrantes a sus países de origen, y alternativas temporales para aquellos que prefieran quedarse en esa localidad.

3. Puerto Rico

El cantante de reguetón Bad Bunny hará una pausa en su gira por Europa para unirse a las protestas contra el gobernador en su natal Puerto Rico, Ricardo Rosselló, según dijo en un video en Instagram. En los chats se hicieron comentarios despectivos del cantante y actor Ricky Martin, sobre el escándalo que algunos han bautizado como “RickyLeaks”. “Nada habla de la opresión patriarcal como Ricky Martin”, escribió Christian Sobrino Vega, quien era director fiscal de Puerto Rico en ese momento. “Ricky Martin es un chovinista tan masculino que él f**** con hombres porque las mujeres no están a la altura. Es patriarcado puro”. Rosselló ha rechazado los llamados a renunciar después de la filtración de cientos de mensajes de chat privados despectivos y ofensivos entre él y los miembros de su círculo íntimo.

4. Muertes por sobredosis

Las muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos disminuyeron5,1% en 2018, según datos preliminares publicados el miércoles por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC, por sus siglas en inglés). La leve disminución en las muertes por sobredosis de drogas marcó la primera caída de este tipo en décadas.

5. 25 años del atentado contra AMIA

En 1994, un coche bomba mató a 85 personas y dejó cientos de heridos en un atentado terrorista contra la mutual judía AMIA, en Argentina. Veinticinco años después, Elio Kapszuk nos guía por el Corredor de la Memoria, que incluye una instalación dentro del metro de Buenos Aires en la que se puede consultar información de la tragedia; 85 árboles plantados en las aceras en honor a las víctimas, y murales que rinden homenaje a los muertos y a las personas que ayudaron en las tareas de rescate, pero que principalmente sirven para mantener la memoria y continuar el reclamo de verdad y justicia.

A la hora del café

Para ayudar a salvar el planeta, come solo una hamburguesa y media por semana

Este cálculo proviene del World Resources Institute, una organización de investigación global sin fines de lucro que apoya un mejor uso de los recursos naturales para sostener a una población en crecimiento.

Amazon Prime Day fue más grande que el Black Friday y Cyber Monday combinados

Amazon dijo que las ventas de su evento de compras de dos días superaron sus ventas en el Black Friday y el Cyber Monday combinados del año pasado.

Apple lanza emojis con temas de discapacidad para impulsar una mayor diversidad

Los emojis, que se dieron a conocer para coincidir con el Día Mundial del Emoji, incluirán un perro guía, una oreja con un audífono, sillas de ruedas, un brazo protésico y una pierna protésica.

Otro crucero de Royal Caribbean cancela su parada en Puerto Rico debido a protestas contra el gobernador

“La preocupación por la seguridad y el bienestar de nuestros huéspedes y miembros de la tripulación es nuestra principal prioridad“, dijo Owen Torres, gerente de comunicaciones corporativas de la compañía.

Restos de asentamiento neolítico de 9.000 años de antigüedad fueron desenterrados a las afueras de Jerusalén

El descubrimiento se realizó cerca de la ciudad israelí de Motza, a unos 6,4 kilómetros al oeste de Jerusalén. Si bien el área ha sido de interés arqueológico durante mucho tiempo, el director de excavaciones, Jacob Vardi, dijo que la magnitud real del sitio, que mide entre 30 y 40 hectáreas, solo surgió en 2015 durante las inspecciones para una carretera propuesta.

La cifra del día

Alrededor de 108 mil millones de dólares

Bill Gates ya no es la segunda persona más rica del mundo en el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Ese título pertenece ahora al francés Bernard Arnault, presidente ejecutivo del fabricante de artículos de lujo LVMH, que tiene un patrimonio neto de alrededor de 108 mil millones de dólares, según el índice. Gates, fundador de Microsoft, tiene una fortuna estimada en 107 mil millones de dólares.

La cita del día

“Fuimos rebeldes con causa”.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a la información ofrecida por Notimex, según la cual 50.000 campesinos bloquearán carreteras en 25 estados del país, en protesta por el anuncio gubernamental de priorizar el desarrollo de Pemex antes que la agricultura. “Pueden ser las amenazas más atrevidas; (pero) si no hay razón (en las demandas), no se atienden. Nosotros fuimos rebeldes con causa”.

Y para terminar…

La aplicación viral FaceApp prueba que no nos tomamos en serio nuestra privacidad digital

La gran popularidad de FaceApp resalta cómo, después de más de un año de escándalos de privacidad de alto perfil en la industria tecnológica, los consumidores aún no analizan adecuadamente los servicios antes de entregar sus datos personales confidenciales.