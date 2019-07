AMLO sobre la condena a Joaquín “El Chapo” Guzmán: “Una condena de esta en la cárcel de por vida, conmueve”

(CNN Español) — “Una condena de esta en la cárcel de por vida, conmueve”, dijo este jueves el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre el caso del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.



López Obrador dijo que él es un idealista y que su deseo es que nadie sufra, “lamento muchos estos casos” dijo el presidente y agregó que “cree en el amor y no le desea el mal a nadie”.

MIRA: La hija del Chapo lanza línea de ropa con la imagen de su padre

El Chapo Guzmán fue condenado este miércoles a cadena perpetua más 30 años en una corte en Estados Unidos. Guzmán Loera, de 62 años, pasará su condena en una prisión de máxima seguridad en Colorado. El tribunal también ordenó al Chapo pagar 12.600 millones de dólares en multa. El Chapo fue declarado culpable en febrero de los 10 cargos que enfrentaba, incluyendo la participación en una empresa criminal continua y cargos de tráfico de drogas, entre otros. Los fiscales lo han calificado como el “líder despiadado y sediento de sangre” del cártel de Sinaloa.

AMLO también envió un mensaje a los jóvenes mexicanos insistiendo que “se puede ser feliz siendo bueno” instando a que no incurran en la delincuencia.

MIRA: El Chapo permanecerá en confinamiento solitario en prisión de máxima seguridad en EE.UU.

“Lo lamento mucho que se den estos casos, yo no quiero que nadie esté en el cárcel, que nadie esté en el hospital, que nadie sufra. Soy un idealista, creo en el amor, soy humanista, no le deseo mal a nadie, no me gusta hacer leña del árbol caído, es por cierto un principio bíblico y espero que esto ya no siga sucediendo, que todos los mexicanos tengamos posibilidad de ser felices sin incurrir en actos ilícitos, sin exponernos, sin vivir con los riesgos que se corren cuando se actúa al margen de la ley. Es una vida muy ingrata tener una familia y no poderla ver, el andar al asalto de mata, a lo mejor es no es vida”, dijo el mandatario.

“Y cuando todas estas cosas que suceden, terminan en condenas como esta, una condena de estar en la cárcel de por vida, en una cárcel hostil, dura, inhumana, pues si, conmueve”, añadió.

MIRA: ¿Dónde está la fortuna del Chapo Guzmán?

El presidente de México también mencionó a las víctimas:

“Tengo también en mi cabeza presente a muchas víctimas entonces es algo muy doloroso. Nosotros vamos a seguir buscando construir, entre todos, una sociedad mejor, más humana, más fraterna más solidaria, desde luego pacífica, no violenta y sostenida en valor. Vamos a seguir insistiendo en que solo siendo buenos podemos ser felices y ese es el mensaje sobre todo para los jóvenes”.