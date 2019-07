Área 51: una guía de viaje para quienes se inscribieron en la redada pero no están listos para asaltar las instalaciones

(CNN) — Todos hablan sobre el Área 51 debido a una página satírica de Facebook donde un millón de personas reales se inscribieron para asaltar el sitio de Nevada para “ver los extraterrestres”.

¡Todo fue una broma! Asaltar en masa a un sitio clasificado del gobierno es una especie de gran viaje y también muy peligroso e ilegal … ¿verdad, muchachos?

Pero ya sea el aura secreta de la ubicación, que estén de moda las conspiraciones y los misterios no resueltos o un deseo colectivo secreto de, ya sabes, ver los extraterrestres, la gente sigue fascinada. No estamos diciendo que el Área 51 será el próximo destino turístico, pero si fueras a visitarlo por razones no desagradables, esto es lo que encontrarás.

¿Qué es el Área 51?

El Área 51 es un campo de entrenamiento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en el desierto del sur de Nevada. Sí, es una base militar activa utilizada para las pruebas de vuelo, aunque es bastante reservada sobre lo que sucede allí (¡que es una de las razones por las que la gente cree que tiene un montón de alienigenas! O al menos uno o dos). Todo lo que sucede en la base se considera confidencial, pero la base en sí no es secreta.

¿Por qué todos creen que hay extraterrestres allí?

Históricamente, ha habido muchos avistamientos de ovnis en el área, que por supuesto no tienen nada que ver con todos los aviones militares de alto secreto que prueban allí. Pero los teóricos de la conspiración conspiran, y las leyendas obtuvieron un gran impulso en 1989 cuando un hombre llamado Bob Lazar afirmó que trabajaba con una nave extraterrestre como parte de su trabajo en una de las instalaciones subterráneas del Área 51.

Ha habido un puñado de otras personas que afirman que trabajaron, vieron u oyeron algo sobrenatural mientras trabajaban en el Área 51. Combina eso con la tentadora realidad de una base militar confidencial en medio de un paisaje desértico escarpado y de otro mundo, y bueno, la imaginación se vuelve loca.

¿Qué dice el gobierno al respecto?

Si hubiera alienígenas reales, ¿crees que el gobierno simplemente nos lo diría? ¡La gente perdería la cabeza! ¿Crees que un extraño meme en Facebook que invita a una reunión es malo? Imagínate si supiéramos que en realidad había alienígenas allí.

De todos modos, obviamente, el gobierno ha sido muy tímido con respecto a todo el asunto, y solo hasta 2013 reconoció la existencia del Área 51 (no es que fuera un secreto antes). El reconocimiento se produjo después de que los ciudadanos presentaron una solicitud de Ley de Libertad de Información que pedía la divulgación de información sobre las actividades del gobierno. Washington siguió adelante y desclasificó documentos que revelaban el propósito del Área 51 y, lo adivinaste, no hay extraterrestres, pero sí muchas cosas de aviones.

¿Puedes simplemente… ir allí?

Aquí un dato curioso: el Área 51 no tiene cercas. Definitivamente no puedes entrar como si fuera el edificio del apartamento de tu amigo —más cuando el letrero dice que se ha autorizado el uso de la fuerza letal, no es una broma— pero la imagen de miles de escépticos de los alienigenas agitando una ominosa cerca de alambre de púas es engañoso.

Pero solo porque no puedas —¡y definitivamente no deberías!— tratar de ingresar al Área 51, no significa que no puedas ver y tener toda la experiencia de los ovnis muy cerca de allí. De hecho, toda la zona está orientada hacia el turismo de “La verdad está ahí fuera”, e incluye varios museos y puntos de interés a lo largo de lo que se conoce como la Carretera Extraterrestre. Apuesto a que no puedes adivinar a dónde conduce. (Pista: Rima con Schmoswell, Schmew México).

Si has decidido viajar a Nevada con la intención de visitar el Área 51, ¿por qué no visitar algunas de estas otras emocionantes atracciones?

El Centro de Investigación de Extraterrestres en el Condado de Lincoln, Nevada

Hiko, Nevada, un antiguo pueblo minero que alberga un mural gigante de ET y algo llamado “ET Jerky” que no queremos conocer.

Rachel, Nevada, la capital mundial de los ovnis

El National Atomic Testing Museum, que realiza visitas mensuales al sitio de seguridad nacional de Nevada cerca del Área 51. No es el Área 51 en sí, pero está cerca. Y no serás arrestado. Es una situación de ganar-ganar.

¿Planean realmente las personas asaltar el Área 51? Probablemente no. Es como el Tide Pod challenge (un reto viral que consistía en comer detergente sin sacar espuma de la boca) de las teorías de conspiración de Facebook: inofensivo como una broma, pero posiblemente mortal si eres lo suficientemente temerario como para intentarlo.

¡Así que no lo hagas! Mejor visita ET Jerky y busca los mensajes de ovnis en su lugar. O simplemente mira hacia arriba en la vasta y centelleante negrura de un cielo nocturno de Nevada. Podrías ver tu propio ovni.