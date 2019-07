Netflix: la caída de suscriptores podría ser un bache o una señal de los tiempos difíciles por venir

(CNN Business) — Wall Street no se resiente con Netflix luego de que una gran pérdida de suscriptores provocó una caída del 11% en sus acciones este jueves.

La caída de Netflix podría ser una anomalía o podría marcar el final de una era en auge para el gigante de la transmisión por streaming.

La compañía calificó el déficit de nuevos suscriptores como un problema temporal y lo culpó de la programación que “provocó un menor crecimiento en las adiciones netas pagadas que anticipamos”.

Si eso es cierto, entonces Netflix podría revertir el curso con una nueva lista de contenido que incluye “The Irishman” de Martin Scorsese, “6 Underground” de Michael Bay y el regreso de algunas de sus aclamadas series como “The Crown” y “Orange is the New Black”, todo lo cual podría fomentar nuevos registros en los próximos meses.

¿Pero es todo este prestigioso contenido suficiente para defenderse de la competencia esperando tras la puerta?

Disney, Apple, NBCUniversal y la empresa matriz de CNN, WarnerMedia, ingresarán al mercado el próximo año y llevarán consigo su propia lista de lo que esperan que sea la televisión que hay que ver. Y algunos incluso están retirando los programas que autorizaron usar a Netflix.

“Netflix tendrá que seguir haciendo grandes inversiones y correr mayores riesgos para encontrar éxitos originales para atraer suscriptores y mantenerlos”, dijo Jill Rosengard Hill, vicepresidenta ejecutiva de la firma de medios de investigación Magid. Eso es un desafío porque “hay mucho buen contenido ahí afuera”, dijo.

Las nominaciones a los premios Emmy de esta semana son una señal reveladora de que los medios tradicionales van por Netflix, dijo Hill. HBO, que es propiedad de WarnerMedia, abrió el camino con 137 nominaciones este martes.

“WarnerMedia, Disney y NBCUniversal ahora están completamente despiertos y están preparando y mejorando su producto de transmisión en cualquier lugar y en cualquier momento para los consumidores”, dijo Hill. El socio fundador de Loup Ventures, Gene Munster, dijo a CNBC este miércoles que los mejores días de Netflix “de hecho están detrás de eso”.

“Esto es negativo, y creo que vamos a mirar hacia atrás a este trimestre como uno de los momentos cruciales en la historia de Netflix”, dijo Munster a CNBC.

Rich Greenfield, analista de medios de BTIG, tiene una perspectiva más positiva.

“Existe la opinión de que Netflix está colapsando, pero aumentó los precios en aproximadamente un 20% y su número de suscriptores se mantuvo prácticamente sin cambios”, dijo Greenfield a CNN Business. “¿Cuántas empresas pueden subir el precio en un 20% y seguir creciendo?”.

Netflix pasó a 150 millones de suscriptores en el segundo trimestre, pero tuvo un rendimiento insuficiente en las nuevas suscripciones pagadas, agregando 2,7 millones de los 5 millones que los analistas esperaban. Perdió 130.000 suscriptores en Estados Unidos. El incremento en el precio de Netflix de un dólar a dos se anunció a principios de año y entró en vigencia en los siguientes meses.

La compañía dijo que el “pronóstico perdido se produjo en todas las regiones, pero un poco más en las regiones con aumentos de precios”.

En su carta a los accionistas este miércoles, Netflix dijo que aunque sus membresías pagadas en Estados Unidos eran “esencialmente planas”, la compañía espera que “regrese a un crecimiento más típico” en el tercer trimestre. Se espera agregar otros 7 millones de suscriptores en el tercer trimestre.

Para recuperar los números de este trimestre está el regreso de la exitosa serie “Stranger Things”, que se lanzó en Netflix en el tercer trimestre. Según los datos de Nielsen, atrajo a 26,4 millones de espectadores únicos en los primeros cuatro días de su lanzamiento en los Estados Unidos. Fue “la serie original de Netflix más vista que hemos analizado”, según la compañía de datos de audiencia.