5 cosas que debes saber este 22 de julio: Puerto Rico, Mueller y “Avengers”

Hallan miles de huesos en una cripta del Vaticano al buscar a menor desaparecida hace más de tres décadas. “Avengers: Endgame” supera a “Avatar” y es la película más taquillera de la historia del cine. Esto es lo que necesitas saber para comenzar tu día. Primero la verdad.

1. Puerto Rico

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció este domingo que no se postulará para la reelección el próximo año y que dimite como presidente del Partido Nuevo Progresista. “Una gran parte de la población está descontenta y lo reconozco”, dijo Rosselló en Facebook Live. Rosselló lleva dos años y medio en su mandato de cuatro años. “Voy a estar ansioso por entregar el poder a la persona elegida democráticamente”, dijo. CNN informó anteriormente que el gobernador y los 11 principales asesores y miembros del Gabinete intercambiaron mensajes profanos, homófobos y misóginos sobre compañeros políticos, miembros de los medios de comunicación, celebridades y otros en un escándalo que muchos llaman “RickyLeaks”. Los mensajes fueron enviados en diciembre de 2018 y enero de 2019.

2. Mueller

El ex fiscal especial Robert Mueller está listo para declarar este miércoles en lo que probablemente será un evento televisivo que todos veremos. Las comisiones del Poder Judicial y de Inteligencia de la Cámara citaron a Mueller para que respondiera públicamente sus preguntas sobre su investigación de 22 meses sobre Trump y la intervención en las elecciones de 2016.

3. Trump es “culpable de delitos y faltas graves”

Jerry Nadler, presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, dijo este domingo que el informe de Robert Mueller presenta “pruebas muy sustanciales” de que el presidente Donald Trump es “culpable de delitos graves y faltas”, motivo para un juicio político. “Tenemos que… dejar que Mueller presente esos hechos al pueblo estadounidense, y luego ver a dónde vamos, porque la administración debe rendir cuentas”, dijo Nadler, cuyo comité liderará los procedimientos de juicio político, en “Fox News Sunday”.

4. Nuevo Primer Ministro de Reino Unido

Esperamos saber quién es el nuevo líder conservador británico y, por lo tanto, el nuevo primer ministro de Reino Unido. Boris Johnson y Jeremy Hunt compiten por reemplazar a Theresa May, quien renunció luego de haber fallado repetidamente para concretar un acuerdo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El nuevo primer ministro tendrá solo 30 días para concluir el Brexit.

5. Vaticano

Se han desenterrado miles de huesos en dos osarios descubiertos en la Ciudad del Vaticano, como parte de una búsqueda continua de pistas sobre la desaparición de una niña de 15 años ocurrida hace más de tres décadas. Emanuela Orlandi, hija de una destacada empleada del Vaticano y que vivía dentro de las murallas de la ciudad santa, desapareció en el verano de 1983 mientras regresaba a casa después de una lección de música en el centro de Roma. El análisis de ADN ahora tendrá lugar en cada conjunto de restos, pero el portavoz del Vaticano, Alessandro Gisotti, dijo que los datos precisos tendrán que esperar “evaluaciones morfológicas el próximo sábado“.

A la hora del café

La mayoría de las insignias requieren hablar, pero un boy scout con autismo no verbal alcanzó el rango más alto

Timmy Hargate, de 21 años y autista no verbal, se unió a la tropa Boy Scout 461 en Highland Heights, Ohio, cuando tenía 11 años. Estaba decidido a convertirse en un scout águila, y después de unos nueve años de arduo trabajo, finalmente logró esa meta en diciembre.

Científicos descubren una nueva especie de tiburón pequeño que brilla en la oscuridad

El tiburón americano de bolsillo de unos 14 centímetros es el primero de su tipo descubierto en el Golfo de México, según un nuevo estudio de la Universidad de Tulane. Es poco temible y muy maravilloso.

“Avengers: Endgame” supera a “Avatar” y es la película más taquillera de la historia del cine

“Avatar”, la película de ciencia ficción de James Cameron ambientada en el planeta Pandora, mantuvo el récord durante 10 años. La última película de “Avengers”, protagonizada por Robert Downey Jr. y Chris Evans, ha ganado más de 2.789 millones de dólares en todo el mundo.

Comic Con: Marvel tiene en Simu Liu a su nuevo protagonista, pronto será un “nombre familiar”

El actor ha sido elegido como protagonista de “Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos” de Marvel, uno de varios proyectos cinematográficos nuevos anunciados por el estudio la noche del sábado en el Comic-Con de San Diego.

La cifra del día

19

Diecinueve personas murieron por consumir alcohol adulterado con niveles tóxicos de metanol en Costa Rica, donde el Ministerio de Salud emitió una alerta nacional. Catorce hombres y cinco mujeres de entre 32 y 72 años murieron en varias ciudades del país centroamericano desde principios de junio, dijo el ministerio.

La frase del día

“Por tu culpa, por poco, no me caso. ¡Renuncia ya!”.

Esta pareja puertorriqueña culpa al gobernador Ricardo Rosselló de poner en peligro su boda. Los novios comenzaron a planificar su boda poco tiempo después de que el huracán María arrasara la isla y ahora concretaron la boda, no sin dificultades, durante las masivas protestas. Su letrero dice: “por tu culpa, por poco, no me caso. ¡Renuncia ya!“.

Y para terminar

Nuevas fotos del príncipe Jorge para celebrar su sexto cumpleaños

El Palacio de Kensington lanzó una nueva serie de fotos para conmemorar el sexto cumpleaños del príncipe Jorge este lunes.