Cómo cuatro muertes oscurecieron el movimiento de protestas de Hong Kong

Hong Kong (CNN) — En una calurosa noche de verano a principios de este mes, miles de personas se reunieron en Hong Kong para honrar a una mujer de 28 años que muchos de ellos nunca habían conocido.

Bajo el resplandor de la noria del lado del puerto de Hong Kong, encendieron velas, cantaron canciones y le dejaron mensajes en coloridos Post-It, calificándola de “valiente”.

“Cumpliremos lo que queda por hacer”, escribió uno.

La muerte de la mujer —conocida en todo el mundo por su apellido, Mak— fue el cuarto presunto suicidio en ser conectado por los medios locales a las manifestaciones en curso, provocada inicialmente por un polémico proyecto de ley de extradición que muchos temían que pudiera limitar aún más libertades en la ciudad semiautónoma.

El proyecto de ley ha sido suspendido, pero en un período de pocos meses, el movimiento se ha convertido en algo más grande y más oscuro. Algunas manifestaciones, incluida una en la noche del domingo, han terminado en agresiones, con manifestantes que utilizan barricadas de metal para irse contra la Policía, mientras la Policía dispara rondas de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

Los manifestantes han hablado de sacrificio, desesperanza y pérdida de confianza en sus líderes. Las cuatro personas que murieron se convirtieron en símbolos de la protesta y fueron tratados por algunos manifestantes como héroes de la causa.

Pero los expertos advierten que este tipo de retórica es arriesgada. Muchos de los manifestantes están en su adolescencia y entre los 20 y 25 años, y en una ciudad donde no hay apoyo para la salud mental, advierten que tratar a los manifestantes como héroes podría poner a otros en peligro.

La lucha por Hong Kong

El movimiento para bloquear el proyecto de ley de extradición se ha considerado desde el principio como una lucha binaria de vida o muerte.

Cuando al menos cientos de miles, hasta un millón según algunas mediciones, marcharon a principios de junio, fue descrito por los activistas como la “última oportunidad de luchar por Hong Kong”.

Las muertes de los manifestantes solo aumentaron esa intensidad.

En las protestas, los manifestantes crearon pancartas con impermeables amarillos, dando la ilusión de que la primera muerte por suicidio, de un hombre de 35 años que murió con un distintivo impermeable amarillo, flotaba sobre ellos. Los manifestantes llevaban banderas negras y las ondeaban para honrar a los muertos. En el flujo masivo de dolor, algunos manifestantes señalaron con el dedo al gobierno. Durante un tiempo, un cartel de color rojo sangre se hizo omnipresente. Decía: “Dejen de matarnos”.

“Se sacrificó mucho por nosotros”, dijo una alumna de 16 años, que solo dio su nombre como Atenea, sobre el hombre en una de las marchas. “Esto está relacionado con el sistema político de Hong Kong: es mortal y es fatal”.

En lugares alrededor de la ciudad, los manifestantes hicieron homenajes por los muertos. Apilaron flores en senderos que formaban pequeñas montañas de blanco y plástico, y dejaron notas a los muertos que nunca las eerían.

“Querido héroe, lucharemos por ti”, lee uno en un papel blanco decorado con un corazón. “Él fue arrastrado por el régimen”, decía otra nota.

Los que murieron por suicidio también se volvieron parte del arte las protestas. Un afiche mostraba al hombre de 35 años y a otra víctima que se tomaban de la mano mientras caminaban hacia la luz con las palabras: “Amigo, no te vayas. Gente de Hong Kong, no te rindas”. Incluso los mensajes que no mostraban a los manifestantes tomaron un tono más oscuro. “Si nos quemamos, te quemas con nosotros”, se lee en una enorme pancarta de color rojo oscuro.

Entre algunos manifestantes, la muerte fue un punto de discusión. “Muere por Hong Kong”, se escuchaba el canto de algunos manifestantes. Un manifiesto compartido en Telegram, una aplicación encriptada que se utilizó ampliamente durante las protestas, agradeció a los “héroes que pagan su sangre y sus vidas”.

En una conferencia de prensa, la legisladora a favor de la democracia Claudia Mo instó a los manifestantes a “abandonar la mentalidad de mártir”.

“Necesitamos recordarles que no vale la pena. El tiempo siempre está del lado de los jóvenes”, dijo.

El problema es que los jóvenes no necesariamente se sienten así.

¿Por qué las cosas se volvieron oscuras?

Hong Kong es una ciudad familiarizada con las protestas. Pero las protestas no siempre han sido como este movimiento.

En 2014, los manifestantes a favor de la democracia ocuparon las calles del interior de la ciudad de Hong Kong durante 79 días. Aunque hubo peleas, fue en gran medida pacífica y optimista. Los manifestantes, entre ellos muchos estudiantes de secundaria, cantaron canciones, organizaron tiendas de campaña e incluso crearon áreas para hacer sus tareas.

La esperanza estaba en el aire.

Había la sensación de que la democracia podría ser finalmente posible.

Mira: En el aniversario de la salida británica de Hong Kong, manifestantes temen daños a su democracia

Hong Kong nunca ha tenido una democracia completa. Cuando la antigua colonia británica fue entregada a China en 1997, Beijing prometió mantener las libertades de Hong Kong durante los próximos 50 años. Muchos temen que Hong Kong, que tiene menos de 30 años de vida, se convierta en otra ciudad de China continental, sin el derecho a cosas como la libertad de reunión y la libertad de expresión que han disfrutado en el pasado.

A pesar del optimismo del movimiento de 2014, cuando terminó, ninguno de sus objetivos se había logrado. Líderes de protesta clave fueron encarcelados y, en los años siguientes, el entusiasmo por las protestas disminuyó.

Entonces, cuando los manifestantes salieron a las calles a principios de este año, lanzaron años de ira reprimida y desconfianza hacia el gobierno, según Samson Yuen, científico político de la Universidad Lingnan de Hong Kong.

Esa ira pronto se exacerbó. La policía disparó gas pimienta, gas lacrimógeno y balas de goma, acciones que los manifestantes consideraron duras. Aunque la líder de Hong Kong, Carrie Lam, suspendió el proyecto de ley, ella se ha negado repetidamente a retirarlo o responder a otras demandas, como una investigación independiente sobre acciones policiales.

Los cuatro presuntos suicidio agregaron otro elemento emocional, especialmente porque culparon al gobierno de las muertes, dijo Yuen.

“La protesta es sobre la vida y la muerte de Hong Kong”, dijo. “Las protestas son para continuar con los deseos de aquellos que ‘dieron sus vidas’.

“Se trata de cómo la gente confía en el sistema, cómo la gente todavía puede tener confianza sobre el futuro de Hong Kong”.

En una conferencia de prensa a principios de este mes, el líder de Hong Kong, Lam, dijo que estaba triste por los manifestantes que se habían lastimado a sí mismos como como resultado del proyecto de ley. Añadió que el gobierno había pedido a muchas organizaciones no gubernamentales que ofrecieran servicios de consulta emocional, “con la esperanza de aliviar las emociones negativas que aquejan a la sociedad de Hong Kong”.

Un manifestante de 34 años, que pidió no ser identificada, dijo que se unió a las protestas después de ver las acciones policiales “brutales” el 12 de junio, y que la muerte del primer manifestante el 15 de junio le dio “fe y valor”.

“La muerte (del manifestante) obligaa a la gente a reconocer que el gobierno de nuestra ciudad ha cambiado”, dijo. “Nuestra impresión de el gobierno se preocupa por la gente está destrozada”.

“Elegimos ignorar durante años que nuestra ciudad está cambiando lentamente. Pero esta vez, no podemos”.

Mira: Siguen las manifestaciones en Hong Kong contra Carrie Lam y la ley de extradición

¿Un futuro sin esperanza?

El lenguaje sombrío, y la oleada de muertes, tiene a los legisladores y expertos en salud mental preocupados.

Paul Yip, director del Hong Kong Jockey Club Center for Suicide Investigación y Prevención (CSRP, por sus siglas en inglés), estaba preocupado por el riesgo de suicidios de imitación y el efecto que la atmósfera negativa podría tener en los jóvenes que padecen problemas de salud mental preexistentes.

Yip advirtió que convertir a las personas que ya tenían problemas de salud mental en mártires hacía correr el riesgo de que suicidarse se convirtiera en algo glamuroso, lo que podría crear un efecto de contagio.

“Estas personas … son víctimas de un ambiente mentalmente estresante”, dijo.

El experto también estaba preocupado por la forma en que los medios de comunicación han informado sobre las muertes, y dijo que creía que podría animar a otros a quitarse la vida. Algunos medios locales han simplificado las razones detrás del suicidio y los métodos de suicidio referidos, ambas cosas que no recomienda la Organización Mundial de la Salud en sus directrices de cómo informar sobre un suicidio, ya que podrían desencadenar la ideación suicida en lectores vulnerables.

En 2017, el último año para el que hay datos, la tasa de suicidio estandarizada por edad de Hong Kong fue de 9,5 por cada 100.000, en comparación con 10,5 en todo el mundo. Entre 2015 y 2017, la tasa general de suicidios de Hong Kong tuvo una tendencia a la baja, mientras que la tasa de suicidios para las personas de 15 a 24 años aumentó, según los datos del CSRP.

Hay evidencia de que la salud mental en la ciudad se ha visto afectada negativamente por las protestas. Clarence Tsang, directora ejecutiva de Samaritans Befrienders Hong Kong, dijo que su organización había visto 73 llamadas en junio por personas preocupadas por el movimiento social, en comparación con solo un puñado sobre este tema en los meses anteriores.

“La mayoría de ellos se sienten desesperados, dijeron que no hay salida, no vieron un futuro”, dijo, y agregó que algunos estaban tristes por las muertes, mientras que otros estaban molestos por las tensiones familiares por los movimientos.

Una investigación reciente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Hong Kong encontró que hubo un aumento del 9,1% en la prevalencia de depresión probable entre los participantes encuestados entre el 22 de junio y el 7 de julio en comparación con la línea de base de 2011 a 2014. El estudio mostró que la depresión probable había aumentado en el ciudad en los últimos años, del 5,3% durante el movimiento Occupy Central de 2014 al 6,1% en septiembre de 2017, tres años después de que finalizó el movimiento fallido.

Frente a toda la negatividad, algunas personas en Hong Kong se han reunido entre sí. Candice Powell, psicóloga clínica, ha establecido una línea telefónica para periodistas traumatizados por la violencia que han visto. El legislador Roy Kwong, un extrabajador social, se ha convertido en voluntario y en una persona de apoyo a los manifestantes.

En los llamados Muros de Lennon alrededor de la ciudad, los manifestantes escribieron notas en Post-its, estimulándose mutuamente. “Querido Hong Kong, todo estará bien”, decía uno.

Yong Pui-tung, el mejor amigo de Mak de 28 años, dijo que los demás deberían hablar más y no sentirse solos.

“Tengo mucho miedo de que haya más y más, y no quiero ver que ese tipo de cosas vuelva a suceder”, dijo. “Todos deberíamos hablar más con nuestros amigos, no debes sentirte solo porque todos están con nosotros.

“La gente de Hong Kong somos uno y debemos mantenernos fuertes”.

Kwong, mientras tanto, instó a los manifestantes a pensar el futuro, que él no creía que fuera tan negativo como muchos esperaban.

“Creo que la gente necesita mantener una actitud normal y tranquila”, dijo. “Necesitan saber que esta es una pelea continua”.

Cómo conseguir ayuda para prevenir el suicidio: en Hong Kong llama al +852 2896 0000 The Samaritans o al +852 2382 0000 para servicios de prevención del suicidio.

En EE.UU., llame a la línea nacional de prevención del suicidio al 1-800-273-8255.

Befrienders Worldwide también proporciona información de contacto para centros de crisis en todo el mundo.

Estos son los números de ayuda para América Latina y España.

— Stephy Chung de CNN, Maisy Mok, Jessie Yeung, Jadyn Sham y Charmaine Lee contribuyeron a este informe desde Hong Kong.