Bella Thorne dice que en realidad es pansexual, no bisexual

(CNN) — Bella Thorne reveló a través de Twitter hace años que era bisexual, pero ahora la exestrella de Disney ha definido aún más su sexualidad.



En una entrevista con “Good Morning America” de ABC para promocionar su nuevo libro, “Life of a Wannabe Mogul: Mental Disarray”, Thorne habló de que ya no se identifica como bisexual.

“En realidad soy una pansexual, y no lo sabía”, dijo Thorne.

Para la exestrella infantil eso significa que “te gusta lo que te gusta”.

“No tiene que ser una chica, un chico, o … ya sabes, él, ella, esto o aquello”, dijo Thorne. “Es literalmente, te gusta la personalidad, como si fueras como un ser”.

Una persona que es pansexual se siente atraída por personas de cualquier género. El diccionario define el término como “no limitado en la elección sexual con respecto al sexo biológico, el género o la identidad de género”.

Thorne no es la primera celebridad que públicamente se define como pansexual.

La actriz Miley Cyrus lo hizo en 2016, así como Asia Kate Dillon, la estrella de Orange is the New Black (quien también se identifica como no binario y usa los pronombres “ellos / sus”) y la joven trans-activista y estrella de televisión Jazz Jennings.

Thorne, quien recientemente estuvo en las noticias por tuitear fotos de desnudos de sí misma luego de que un pirata informático amenazó con hacerlo, se ha vinculado públicamente a lo largo de los años en varias relaciones de alto perfil con hombres y mujeres, incluida la estrella de YouTube, Tana Mongeau.

Los seguidores se cautivaron recientemente cuando Mongeau, quien recientemente se comprometió con su compañero estrella de internet Jake Paul, comenzó a criticarla en Twitter.

Según la revista People, Thorne actualmente está involucrado en una relación a larga distancia con el cantante italiano Benjamin Mascolo.

“Me gustan las chicas sexis, me gustan los chicos sexis”, dijo. “Me gusta lo sexy en general, ¿sabes?”