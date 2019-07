Corea del Sur hace disparos de advertencia contra avión militar ruso

Un avión F-15K surcoreano durante una exhibición aérea en 2017.

Seúl (CNN) — Aviones de combate de Corea del Sur hicieron disparos de advertencia contra una aeronave militar rusa, el martes, después de que violara el espacio aéreo del país asiático, dijeron funcionarios de defensa surcoreanos.

En un comunicado, el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur dijo que aviones militares rusos violaron dos veces el espacio aéreo surcoreano en la costa este del país el martes por la mañana.

El ejército de Corea del Sur dijo que los aviones rusos volaron por encima de una isla reclamada por Corea del Sur y Japón, primero a las 9:9 am hora local y luego nuevamente a las 9.33 am, cada vez solo por algunos minutos.

En respuesta, Corea del Sur desplegó aviones de combate F-15F y KF-16, dice el comunicado, e hizo disparos de advertencia en ambas ocasiones en que uno de los aviones rusos entró en su espacio aéreo.

Los disparos se realizaron con un arma de 20 mm, según el Ministerio de Defensa. Es la primera vez que un país extranjero viola el espacio aéreo surcoreano, dijo el ministerio.

Fue uno de dos incidentes relacionados con Corea del Sur ocurridos el martes. Según el Estado Mayor Conjunto del país, dos aviones chinos entraron en la Zona de Identificación de Defensa Aérea de Corea del Sur (KADIZ), el martes.

El espacio aéreo se define como el área a 12 millas náuticas de las fronteras de un país, que queda totalmente bajo su control. Un ADIZ es un área en la que el país controlador exige la identificación, ubicación y control de la dirección de la aeronave, pero no tiene necesariamente ningún derecho de compromiso según el derecho internacional.

El KADIZ de Corea del Sur se estableció por primera vez en 1950 y fue ajustado recientemente por Seúl en 2013.

Los dos aviones chinos ingresaron a KADIZ a las 6:44 am hora local y luego a las 7:49 am, después de lo cual se encontraron con dos aviones rusos. Los cuatro aviones entraron juntos al KADIZ alrededor de las 8:40 am y permanecieron allí durante 24 minutos, de acuerdo con el Estado Mayor Conjunto.

El incidente es inusual. Aunque Asia oriental está dividida por numerosas disputas territoriales de larga data, Rusia y Corea del Sur rara vez entran en conflicto.

Líderes rusos y surcoreanos se reunieron durante el G20 en Osaka, Japón, en junio, donde elogiaron el calentamiento de sus relaciones bilaterales. El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que Corea del Sur es “uno de nuestros socios clave” en Asia.

Su único punto de discusión es la isla de Noktundo, que Rusia reclama como su propio territorio, pero Corea del Sur sostiene que es una parte importante del territorio coreano.