Trump: Podría ganar la guerra en Afganistán “en 1 semana, pero no quiero matar a 10 millones de personas”

Donald Trump

Washington (CNN) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su país ha realizado “un gran progreso” hacia la finalización de la guerra en Afganistán mediante las negociaciones con los talibanes en las últimas semanas y dejó en claro su desdén por la presencia militar estadounidense en territorio afgano.

Durante una reunión con el primer ministro de Pakistán, Imran Khan, en la Casa Blanca, el lunes, Trump minimizó la guerra de 18 años en Afganistán como una en las que Estados Unidos “actuó como policías, no como soldados” y sugirió que su país podría finalizarla fácilmente utilizando la fuerza militar, lo que dejaría “10 millones de personas” muertas. Esa opción, dijo, no le interesa.

“Hemos estado allí durante 19 años y hemos actuado como policías, no como soldados”, dijo Trump, mencionando erróneamente la duración de la guerra. “Una vez más, si quisiéramos ser soldados, podríamos terminarla en una semana, 10 días”.

En varios momentos, Trump sugirió que se le había presentado un plan con el que se ganaría la guerra en Afganistán en 10 días, pero que daría lugar a un gran número de víctimas.

“Somos como policías. No estamos peleando una guerra. Si quisiéramos pelear una guerra en Afganistán y ganarla, podría ganarla en una semana. Solo que no quiero matar a 10 millones de personas. ¿Tiene sentido para ustedes? No quiero matar a 10 millones de personas”, dijo Trump.

En cambio, EE. UU. ha estado siguiendo una estrategia diplomática para poner fin a la guerra, mediante conversaciones con los talibanes en Qatar, mientras sigue manteniendo la presión militar sobre ellos.

Afganistán exige una aclaración

Afganistán exigió que Estados Unidos aclare los comentarios hechos por el presidente Donald Trump, quien dijo que el país sería borrado “de la faz de la tierra” si él quisiera ganar esa guerra.

“La nación afgana no ha permitido y nunca permitirá que ninguna potencia extranjera determine su destino”, dijo el portavoz del presidente de Afganistán, Sediq Sediqqi, en un comunicado. “Dada la relación multifacética entre Afganistán y Estados Unidos, el Gobierno de la República Islámica de Afganistán pide aclaraciones sobre lo dicho por el Presidente de Estados Unidos”.