La familia de Neil Armstrong recibió 6 millones de dólares de un hospital en un acuerdo de muerte por negligencia

(CNN) — La familia del astronauta Neil Armstrong recibió 6 millones de dólares de un hospital como parte de un acuerdo por muerte por negligencia, de acuerdo con un reporte del diario The New York Times.

El hospital Mercy Health habría hecho el pago por el acuerdo secreto en 2014, dos años después de la muerte de Armstrong, en 2012, informó el diario. Los documentos testamentarios confirman que los fondos se distribuyeron como parte de una demanda por muerte por negligencia y supervivencia.

La noticia del acuerdo se produce solo días después del 50 aniversario de la histórica caminata de Armstrong en la Luna como parte de la misión Apollo 11.

Su familia atribuyó su muerte a complicaciones de una cirugía de derivación coronaria y dijo: “Estamos desconcertados por compartir la noticia de que Neil Armstrong falleció debido a complicaciones derivadas de procedimientos cardiovasculares”.

The New York Times informó el martes que los hijos de Armstrong creían que su muerte se debió a una atención postquirúrgica incompetente en el hospital Mercy Health Fairfield y amenazó con acciones legales contra la institución.

Aunque el hospital defendió sus acciones y la atención que recibió Armstrong, finalmente decidieron pagar el acuerdo y evitar una batalla legal, señala el artículo de The New York Times.

El periódico informó que recibió un correo de una fuente desconocida con 93 páginas de documentos que describen el tratamiento de Armstrong y el caso legal resultante que lo rodea. En el documento se incluían informes de expertos médicos de ambos lados y correspondencia entre los abogados del hospital y la familia de Armstrong, dijo el periódico.

En un intercambio, según el diario, Nancy Lawson, abogada de Mercy, escribió a Wendy Armstrong, la abogada de la familia en el acuerdo, preguntando si los hijos de Armstrong hablarían sobre la demanda. “¿Mark y Rick pretenden discutir la demanda por muerte por negligencia en el Centro Espacial Kennedy si no se llega a un acuerdo antes del viernes 18 de julio?”, dice la carta.

Tres revisiones médicas de expertos que acompañaron los documentos enviados a The New York Times muestran lo que sucedió después de que Armstrong fue ingresado en el Hospital Fairfield con sospecha de enfermedad cardíaca.

Los médicos decidieron realizar una cirugía de bypass inmediatamente después de realizar las pruebas e implantaron cables temporales en su corazón para ayudar a controlar el ritmo cardíaco, informó The New York Times.

Pero cuando se retiraron esos cables, Armstrong experimentó sangrado interno y presión arterial baja, lo que requirió que se realizaran más procedimientos, según el informe del periódico.

Fue llevado a un laboratorio de cateterismo y luego a un quirófano, según el informe de The New York Times.

Los documentos obtenidos por The New York Times no muestran lo que sucedió en la sala de operaciones.

Armstrong murió días después, el 25 de agosto de 2012.

“La decisión de ir al laboratorio de cateterismo fue EL mayor error”, escribió el Dr. Joseph Bavaria, vicepresidente de cirugía cardiotorácica en la Universidad de Pennsylvania, en una revisión realizada por solicitud de la familia Armstrong y obtenida por The New York Times.

Otro médico, el Dr. Richard Salzano, un cirujano cardiotorácico en el Centro Médico de Yale, dijo que el laboratorio de cateterismo era “ciertamente más riesgoso que llevar al paciente a la sala de operaciones”, pero “defendible”.

El Dr. J. Stanley Hillis, un médico del hospital, defendió el tratamiento que recibió Armstrong, de acuerdo con los documentos.

En un comunicado enviado a CNN el martes, el hospital se negó a discutir el caso, pero dijo que estaban decepcionados de que el problema hubiera salido a la luz.

“La naturaleza pública de estos detalles es muy decepcionante, tanto para nuestro ministerio como para la familia del paciente que deseaba mantener en privado este asunto legal”, dice el comunicado.

“Nuestro enfoque en la atención avanzada, de alta calidad y centrada en el paciente es la piedra angular de nuestro ministerio, y nuestro compromiso con nuestra misión es inquebrantable: extendemos el ministerio compasivo de Jesús al mejorar la salud y el bienestar de nuestras comunidades y brindar una buena ayuda a los necesitados, especialmente a las personas pobres, moribundas y marginadas. Esta es nuestra promesa a todos los pacientes que entran por nuestras puertas”.