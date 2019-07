Robert Mueller testifica en el Congreso: lo que debes ver del testimonio del fiscal especial

Washington (CNN) — El fiscal especial Robert Mueller declara públicamente este miércoles sobre su informe sobre la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016.

Esto es lo que necesitas saber sobre la audiencias y el exfiscal especial.

Cuándo y dónde

Mueller comparecerá por primera vez ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes a las 8:30 a. m. hora del este, y se espera que la audiencia se prolongue por tres horas. Después de un breve descanso, Mueller testificará ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes al mediodía ET.

El panel judicial, presidido por el representante demócrata Jerry Nadler, se centrará en la investigación de Mueller sobre la obstrucción de la justicia, que se trata en el volumen 2 de su informe de casi 450 páginas.

El comité de inteligencia, presidido por el representante demócrata Adam Schiff, se centrará en la interferencia de Rusia en la elección, o en el Volumen 1.

Cada legislador tendrá cinco minutos para hacer preguntas a Mueller. El Comité Judicial intentará exprimir las 41 preguntas de sus miembros en tres horas, por lo que algunos miembros no pueden dedicar todo su tiempo asignado.

Los demócratas quieren ilustrar los hallazgos del informe, incluido que Mueller no pudo limpiar el crimen del presidente Donald Trump cuando se trató de una obstrucción de la justicia, y los republicanos quieren centrarse en la conclusión de que la campaña de Trump no tomó medidas criminales para ayudar a que los rusos interfirieran en las elecciones de 2016.

Mueller fue citado por los demócratas de la Cámara de Representantes, quienes esperan que su testimonio cambie la percepción pública sobre la supuesta actividad criminal de Trump descrita en el informe de Mueller.

¿Quién es Robert Mueller?

Mueller es un veterano de Vietnam que ascendió de rango en el Departamento de Justicia y más tarde se convirtió en director del FBI con el presidente George W. Bush.

Cuando finalizó el mandato de 10 años de Mueller como director del FBI, el entonces presidente Barack Obama le pidió al Congreso que le permitiera mantener a Mueller, y el Congreso lo aprobó por unanimidad.

Mueller se retiró del FBI en 2013, y fue sucedido por James Comey.

En mayo de 2017, Mueller fue nombrado fiscal especial poco después de que Trump despidiera a Comey. Se le autorizó a investigar la interferencia rusa en las elecciones de 2016, establecer si los asociados de Trump se coordinaron o hicieron conspiraciones con los rusos, si Trump obstruyó la investigación y otros delitos que se descubrieron durante la investigación.

La selección de Mueller como fiscal especial se recibió al principio con elogios bipartidistas, pero a medida que avanzaba la investigación, Mueller se convirtió en un objetivo frecuente de Trump y sus aliados.

Él y su equipo pasaron casi dos años investigando la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016; entrevistó a unos 500 testigos y obtuvo más de 3.500 citaciones y órdenes de varios tipos, y entregó su informe en marzo.

No se sabe cuánto se expandirá Mueller más allá del informe. En una carta del lunes, el Departamento de Justicia le dijo a Mueller que su testimonio “debe permanecer dentro de los límites de su informe público porque los asuntos dentro del alcance de su investigación estaban cubiertos por el privilegio ejecutivo”.

¿Qué hay en el informe de Mueller?

Mueller presentó cargos penales contra seis asociados de Trump, 25 rusos que interfirieron en las elecciones, tres empresas rusas y otras tres compañías. Los socios de Trump fueron implicados fueron: los altos funcionarios de la campaña Paul Manafort y Rick Gates; el asesor de seguridad nacional, Michael Flynn; el exabogado y reparador del presidente, Michael Cohen; su antiguo aliado Roger Stone y el asesor de campaña George Papadopoulos. Algunos de estos acusados ya están en prisión, otros casos aún están en curso.

Mueller dijo que no podía dejar ileso a Trump en el caso de la obstrucción de la justicia, pero que acusar al presidente no era una opción que su oficina pudiera considerar.

La investigación del exfiscal especial encontró que los miembros de la campaña de Trump sabían que se beneficiarían de las acciones ilegales de Rusia para influir en la elección, pero no tomaron medidas criminales para ayudar.

“Si hubiéramos tenido confianza en que el presidente claramente no cometió un delito, lo hubiéramos dicho”, dijo Mueller en una declaración pública poco común en mayo. “Sin embargo, no determinamos si el presidente cometió un delito”.

Mueller entregó una hoja de ruta de cómo se desarrolló la investigación y el posible papel que podría desempeñar el Congreso para responsabilizar a Trump. En su discurso de mayo, destacó que la “Constitución requiere un proceso distinto” al sistema de justicia penal para responsabilizar a los funcionarios, una clara señal de que su investigación de obstrucciones en Trump podría ser llevada a cabo por el Congreso.

¿Qué significa esto para el juicio político?

Los demócratas siguen profundamente divididos sobre si empezar un juicio político contra Trump, y el testimonio público de Mueller podría informar si más demócratas deciden respaldar una investigación de juicio político.

Más de 80 demócratas de la Cámara de Representantes han pedido una investigación de juicio político desde que el Departamento de Justicia publicó una versión editada del informe de Mueller en abril.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, sin embargo, ha sido reticente a presionar por el juicio político, y una aparición discreta de Mueller podría significar que la idea pierde fuerza.

¿Estará el presidente Trump tuiteando en vivo?

La semana pasada, el presidente dijo que no iba a ver el testimonio. El lunes, dijo que podría ver un poco.

“No, no voy a estar mirando. Probablemente. Tal vez lo vea un poco”, dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval. “No voy a estar viendo a Mueller porque no puede abarcar tanto. No hubo colusión ni obstrucción, no hubo nada. No hubo ningún hallazgo de colusión. Los demócratas quedaron devastados por ello. Se volvieron locos, se desviaron, no están haciendo nada”.

— Jeremy Herb de CNN, Eli Watkins, Marshall Cohen, Katelyn Polantz, Betsy Klein, Laura Jarrett contribuyeron a este informe.