Segunda audiencia de Mueller: el ex fiscal condenó el comportamiento de Trump y su hijo sobre WikiLeaks

(CNN Español) — El muy esperado testimonio de Robert Mueller en el Capitolio ha llegado a su fin. Tras la segunda y última audiencia ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara, aquí están las cosas más importantes que debe quitar de su segunda audiencia:

Desde el principio, Mueller aclaró lo que dijo en la primera audiencia. No pretendía decir que no acusaron al presidente debido a la orientación de la Oficina del Asesor Jurídico (OLC por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia. Aclaró que se refería a que, debido a la orientación de esa oficina, no había decisión de ninguna manera sobre si se debía acusar al presidente.

En un lenguaje claro y conciso, Mueller recordó al panel por qué su investigación es importante: “Pasamos mucho tiempo asegurándonos de la integridad del informe, entendiendo que es lo que hacemos: un mensaje para quienes nos sucederán. Pero también es una señal, una bandera, para aquellos de nosotros que tenemos alguna responsabilidad en esta área para ejercer esas responsabilidades rápidamente y no dejar que este problema continúe, como lo ha hecho durante tantos años”.

Mueller defendió no haber hecho una citación formal al presidente debido al prolongado proceso que implica. Pero cuando le preguntaron si alguien había intentado detenerlo, Mueller dejó en claro que podrían haber pedido una citación si quisieran.

Mueller condenó el comportamiento del presidente y de su hijo. Sobre los comentarios de Trump sobre WikiLeaks, Mueller dijo que “decir que eso es problemático es una subestimación”. Un intercambio entre Donald Trump, Jr. y WikiLeaks fue “perturbador y también sujeto a investigación”. En otro punto, contestándole a la representante Val Demings, se negó a evaluar la credibilidad del presidente. También dijo que sentía que el presidente no fue sincero en sus respuestas escritas.

Un intercambio tenso: cuando se le pidió que afirmara que no había evidencia de una acusación de que Paul Manafort se reunió con Julian Assange, Mueller no lo negó, sino que dijo: “No estoy seguro de estar de acuerdo con esa suposición”. (El abogado de Manafort se negó a comentar).

¿Tendrá esto una conclusión alguna vez? Cuando se le preguntó sobre si Michael Cohen fue a Praga, Mueller dijo que no podía comentar eso. (El informe dijo que no fue y Cohen declaró en febrero que nunca sucedió).

Mueller rechazó responder preguntas en total 206 veces

De acuerdo con un análisis de la CNN, Robert Mueller postergó o se negó a responder preguntas de miembros del Congreso al menos 82 veces durante su testimonio ante el Comité de Inteligencia de la Cámara. De esos casos, Mueller refirió a los legisladores a su informe al menos cuatro veces.

Anteriormente, mientras testificaba ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, Mueller postergó respuestas o se negó a responder las preguntas de los legisladores al menos 124 veces durante sus tres horas y media de testimonio. De esos casos, Mueller refirió a los legisladores a su informe al menos 39 veces.

A lo largo del día, aplazó o rechazó responder a las preguntas 206 veces. De esos casos, Mueller refirió a los legisladores a su informe al menos 43 veces.