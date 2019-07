5 cosas que debes saber este 25 de julio: Ricardo Rosselló, Robert Mueller, ‘green cards’, Tinder y más

Ricardo Rosselló anuncia su renuncia. Hunden tanques militares en las profundidades del océano para incrementar el turismo. Emiten un retiro a nivel mundial de implantes mamarios texturizados de Biocell y los expansores de tejidos que se han relacionado con un tipo raro de cáncer. Dos grupos de trillizos nacieron en 24 horas en el mismo hospital. Incendios forestales “sin precedentes” han causado devastación en el Ártico desde junio. 20 hermosas ciudades europeas sin turistas. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1. Rosselló

Tras más de una semana de protestas, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció su renuncia a última hora de este miércoles. En un mensaje transmitido por Facebook, Rosselló informó que su dimisión será efectiva el 2 de agosto a las 5 de la tarde, para garantizar, dijo, una transición organizada. Está previsto que la secretaria de Justicia de Puerto Rico, Wanda Vázquez, sea gobernadora interina. Las protestas contra Rosselló estallaron luego de que se publicaron mensajes ofensivos de un chat grupal entre el gobernador y miembros de su círculo íntimo a principios de este mes.

2. Mueller

El ex fiscal especial Robert Mueller compareció en dos audiencias ante comisiones de la Cámara de Representantes de EE.UU. y confirmó varias de las conclusiones de su informe sobre la trama rusa, pero ofreció respuestas concretas que pueden dar una nueva perspectiva a su investigación. Si bien los demócratas no obtuvieron las grandes victorias que algunos esperaban, Mueller confirmó muchos hechos que el presidente de Estados Unidos parece reacio a admitir, como que Mueller no lo exoneró en su informe, que Rusia intervino en la elección para ayudar a Donald Trump y afectar a Hillary Clinton y que Trump estuvo involucrado en negocios relacionados con Rusia. Además, Mueller dijo que los comentarios de Trump sobre WikiLeaks fueron “problemáticos” y siente que el presidente no fue sincero o preciso en sus respuestas escritas durante la investigación.

3. Green cards

Según las reglas publicadas el miércoles por el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., el monto mínimo de inversión requerido para obtener una visa EB-5 casi se duplicará: de 500.000 a 900.000 dólares. La industria de bienes raíces ha advertido que el cambio ahogará los fondos que comenzaron a manar durante la Gran Recesión y no se han detenido desde entonces.

4. Implantes

Allergan emitió un retiro a nivel mundial de los implantes mamarios texturizados de Biocell y los expansores de tejidos que se han relacionado con un tipo de cáncer raro. La medida se produjo después de que la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE. UU. (o FDA, por sus siglas en inglés) solicitó al fabricante que retirara voluntariamente los productos.

5. Tinder

La aplicación de citas Tinder anunció una nueva función de seguridad llamada “Traveler Alert”, que informará a los usuarios LGBTQ cuando ingresen a una parte del mundo que criminaliza la actividad consensual con personas del mismo sexo y ocultará sus perfiles de forma predeterminada. La función se lanzará en los próximos días.

A la hora del café

Dos tríos de trillizos nacieron en 24 horas en el mismo hospital

En Irlanda del Norte, solo cuatro tríos de trillizos nacieron entre 2017 y 2018, según la Agencia de Salud Pública de la provincia británica. Sin embargo, en un hospital la semana pasada, dos tríos saludables nacieron en menos de 24 horas.

Jueces federales emiten fallos opuestos sobre la regla que limita el asilo

El juez federal de Washington, Timothy Kelly, designado por Trump, dictaminó el miércoles que los demandantes no alcanzaron el umbral de un daño irreparable. El fallo es específico a una orden de restricción temporal. Los procedimientos continuarán por un requerimiento preliminar. Horas después, un juez federal de California —designado por Obama— bloqueó la norma.

Incendios forestales “sin precedentes” han golpeado el Ártico desde junio

Más de 100 incendios forestales intensos han afectado al Ártico desde junio, y los científicos describen las llamas como “sin precedentes”.

20 hermosas ciudades europeas sin turistas

Dado que el turismo no muestra signos de disminuir en los destinos más famosos de Europa, nunca ha habido un mejor momento para buscar opciones maravillosas que atraigan a menos visitantes. Aquí está nuestra selección de las ciudades europeas más bellas, con la menor cantidad de turistas.

Instagram y Facebook restringen los contenidos que incluyan alcohol y tabaco

Facebook e Instagram van a lanzar una nueva norma que restringe el contenido de productos alcohólicos o de tabaco, incluidos los cigarrillos electrónicos. No se podrá vender o regalar productos que contengan alcohol y tabaco, aunque los usuarios podrán publicar contenidos con estos productos.

La cifra del día

US$ 5.000 millones

Facebook pagará una multa sin precedentes de 5.000 millones de dólares por violaciones a la privacidad.

La cita del día

“Confío en que Puerto Rico continuará unido y hacia adelante como siempre lo ha hecho”.

Ricardo Rosselló, gobernador de Puerto Rico, al anunciar su renuncia al cargo, efectiva el 2 de agosto, tras más de una semana de protestas.

Y para terminar…

Hunden tanques militares en las profundidades del océano para incrementar el turismo

La Zona Económica Especial del puerto de Áqaba en Jordania decidió combinar vehículos militares con la vida marina para crear un espacio con espectaculares paisajes para los amantes del buceo. Será el primer museo militar del país bajo el agua.