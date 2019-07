¿Cómo mantener el crecimiento en España?

(CNN Español) — He tenido una interesante conversación esta semana en GloboEconomía con José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España y presidente de honor de Freixenet. Hemos charlado sobre la economía española y sobre su potencial de continuar con el crecimiento que disfruta ahora mismo, un 2,3%, el doble que la media de toda la Unión Europea, un 1,3%, según estimaciones de la Comisión Europea.

Efectivamente España, a pesar de todo el ruido político de fondo doméstico (las repetidas elecciones de los últimos tiempos, el conflicto en Cataluña, las incertidumbres de la región desde el brexit a la turbulenta economía italiana, el impacto de las guerras comerciales cada vez más evidente sobre todo en Alemania), mantiene una de las mejores cifras de crecimiento de la región.

El secreto seguramente, según dice Bonet, está en que el tejido empresarial español ha aprendido a moverse con independencia de los vientos geopolíticos. “La internacionalización ha sido una pieza clave”, dice, “una internacionalización que afortunadamente no solo está en las grandes empresas, sino cada vez más en las pequeñas y medianas”, “y que además no es una decisión coyuntural, sino estructural, que ha llegado para quedarse”.

José Luis Bonet, que ha sido profesor universitario los últimos 50 años, y que no solo es presidente de honor de Freixenet, sino que pertenece a la familia fundadora de esa gran empresa española que es ejemplo de la internacionalización de la que habla, me parece que tiene una opinión ciertamente con autoridad.

A la hora de hablar por dónde puede llegar el viento favorable, que no detenga la buena racha que objetivamente está instalada ahora mismo en la economía española, a pesar de su poco estable escenario político.

