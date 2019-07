Muere la famosa animadora venezolana Carmen Victoria Pérez

View this post on Instagram

Mi querida Carmen Victoria La más grande y mejor animadora de la televisión venezolana , así te recordaremos siempre y así se lo contaremos a las próximas generaciones 🌟 No tengo palabras … aún estoy tratando de entender esta triste noticia , no lo quiero creer . Fuiste y siempre serás LA MEJOR , LA ÚNICA , La referencia de todas , la mejor maestra . Siempre te agradeceré tu cariño, tu amistad y los muchos gestos hermosos que tuviste conmigo , así como en esta foto donde extendiste tu mano para tomar la mía , cuando estuvimos junto a nuestro amado @gilbertocorreaoficial . Hoy nos toca despedirte con el dolor de tu pronta partida y lo hacemos de pie y como merece UNA INMENSA ESTRELLA COMO TU 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 nuestros aplausos de pie para LA ÚNICA , LA GRAN FLACA DE ORO 🌟🌟🌟 Buen viaje querida Carmen y mucha luz para el camino ! 🙏🏻 #senosfue #carmenvictoriaperez #laflaca #missvenezuela #lamejor #launica #lairrepetible #icono #inspiracion #referencia #buenviaje 🙏🏻