Jair Bolsonaro sugiere que periodista Glenn Greenwald podría ir a la cárcel

(CNN Español) — El Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro dijo este sábado en un comentario a los periodistas durante un evento militar en Río de Janeiro, que el periodista y director del medio digital The Intercept podría ir a la cárcel.

“Quizás vaya a la cárcel aquí en Brasil, no va a ir afuera”.

Las declaraciones se hicieron en respuesta a las preguntas por una medida publicada este viernes por el Ministro de Justicia Sergio Moro en el Diario Oficial de la Unión que plantea la deportación sumaria o cancelación del plazo de estadía para los extranjeros que ejecuten actos contrarios a la Constitución.

Jair Bolsonaro negó que la medida se haya dictado con el objetivo de alcanzar al periodista estadounidense. “Tanto es así, que el crimen que él está cometiendo no encaja en la medida. Además está casado con otro hombre (el diputado federal brasileño David Miranda) y tiene hijos adoptados en Brasil. No se va a ir, puede estar tranquilo. A lo mejor va a la cárcel aquí en Brasil, no va a ir a prisión afuera”. Bolsonaro no se refierió específicamente al supuesto delito cometido por el periodista.

Greenwald afirmó en redes sociales: “Al contrario de los deseos de Bolsonaro él no es (todavía) un dictador. Y no tiene el poder de encarcelar personas porque aún existen tribunales en funcionamiento. Y que para llevar a alguien a prisión hay que presentar pruebas ante un tribunal. Esa evidencia, no existe”.

Ao contrário dos desejos de Bolsonaro, ele não é (ainda) um ditador. Ele não tem o poder de ordenar pessoas presas. Ainda existem tribunais em funcionamento. Para prender alguém, tem que apresentar provas para um tribunal que eles cometeram um crime. Essa evidência não existe. https://t.co/mYn2rnMwtp — Glenn Greenwald (@ggreenwald) July 27, 2019

El medio dirigido por Glenn Greenwald, “The Intercept”, ha estado publicando en los últimos meses varias conversaciones del ministro de Justicia Sergio Moro con otros fiscales cuando este era juez en la operación Lava Jato, que llevó a prisión al expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción pasiva y lavado de dinero.

En esos mensajes filtrados a la prensa, Sergio Moro habría interferido en el trabajo de fiscales y policía, dirigiendo la investigación del proceso que estaba juzgando.

El periodista Glenn Greenwald criticó el hecho que Bolsonaro diera a entender que el periodista se casó y adoptó a sus hijos para evitar la deportación “Mientras amenaza con llevarme a prisión —un poder que no tiene— Bolsonaro afirma que me casé con David Miranda y adopté 2 niños como una táctica manipuladora para evitar la deportación. Aparentemente puedo predecir el futuro puesto que estoy casado con David desde hace 14 años, cuando yo aún era abogado”, escribió en Twitter.