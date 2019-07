Disney logra el récord del año de mayor recaudación para un estudio… cinco meses antes

(CNN Business) — Disney estableció el récord del año de mayor recaudación para un estudio, y es solo julio.

La compañía alcanzó un récord de la industria de 7.670 millones de dólares hasta la fecha en la taquilla mundial, anunció este domingo. Este monto superó el récord anterior, que también estableció Disney, cuando ganó 7.610 millones de dólares en la taquilla global en 2016.

Disney ha dominado la taquilla este año gracias a una línea de películas de gran éxito de algunas de sus mayores marcas como “Avengers: Endgame” de Marvel Studios, que el pasado fin de semana superó a ‘Avatar’ como el mayor éxito de taquilla de la historia del cine mundial.

LEE: Abigail Disney visitó Disneyland en secreto y dice que está “furiosa” por lo que vio

Disney tiene tres películas que generaron más de 1.000 millones de dólares en la taquilla mundial en 2019: “Avengers: Endgame“, “Captain Marvel” y “Aladdin“. La compañía pronto podría tener cinco películas que hayan cruzado ese umbral con “Toy Story 4” y “El Rey León“, que recaudaron más de 900 millones de dólares en todo el mundo.

El estudio también tiene las cinco mejores películas de mayor recaudación en la taquilla doméstica este año.

“La dominación global de Disney es un reflejo de lo que sucede cuando tienes algunas de las marcas más grandes en el cine”, dijo a CNN Business Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore. “Sin mencionar, el músculo del marketing para tener ese contenido en la mente de prácticamente todos los posibles cinéfilos del mundo de manera constante”.

Los números récord de Disney podrían aumentar aún más a medida que se acerca a la segunda mitad de 2019

El estudio tiene películas notables en la cartelera para lo que resta del año, incluyendo “Maleficent: Mistress of Evil” en octubre, “Frozen 2” en noviembre y el capítulo final de la saga de Skywalker, “Star Wars: The Rise of Skywalker”, que se estrenará en diciembre.

No habrá muchos desafíos para Disney en la taquilla durante el resto de 2019, pero debería ser una buena segunda mitad del año para otros estudios y Disney, dijo Dergarabedian.

“Los estudios rivales estarán allí con sus propios éxitos de competición, como Warner Bros ‘. ‘It: Capítulo 2’ en septiembre y ‘Jumanji: The Next Level’ de Sony en diciembre “, dijo. “Esas películas y otras similares dejarán su huella en el público que siempre busca diferentes tipos de contenido”.