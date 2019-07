Eva McBel, una voz de los jóvenes que viven la música con ganas y pasión

(CNN Español) – Eva McBel es cantautora, tiene 19 años, y es de Zaragoza, España. En septiembre de 2018 –”con una mano adelante y otra detrás”, explica sonriendo– McBel decidió mudarse a Madrid para producir su primer Extended Play (EP).

Dejó atrás sus estudios de Trabajo Social en Zaragoza. Una vez en Madrid, también intentó estudiar Producción Audiovisual, pero no despertó su interés.

“Lo he dejado hasta que haya algo que me interese de verdad, igual que la música”, explica.

Aunque apenas un segundo después rectifica: “Nada será igual que la música”.

Ser joven en el mundo de la música

La cantautora nos habló de la “doble visión” que hay en la industria de la música sobre los jóvenes.

“Eres muy joven y no tienes ni idea de nada y, por lo tanto, voy a tratarte como si no tuvieras idea de nada”, explica McBel que es una de las formas en la que es recibida. Por el otro lado, está la visión “eres joven, lo haces bien, vamos a valorarte”.

“Últimamente hay un poco más de lo segundo, pero también depende del ambiente en el que circules. Si te mueves por ambientes jóvenes donde la gente está emprendiendo y sacando nuevos proyectos muy buenos, está bien porque tú también lo haces. Pero si te mueves por un ambiente… más adulto, digamos, ahí tienen como unas barreras. Habrá que romperlas, y ya está”, añade.

Su inspiración

“Últimamente las personas que más me inspiran son todas las que he dicho antes, porque estamos todos igual. Hemos venido a Madrid a buscarnos la vida, y ver gente que lo está haciendo, que lo está consiguiendo, inspira mucho”. Aunque tampoco dudó en decirme otros tres grandes artistas que ocupan su podio personal.

Su música

McBel anunció a principios de julio por sus redes sociales que estaba trabajando en un EP que lanzaría en unos meses, y nos dio una pequeña pista de sus canciones.

McBel nos cuenta en qué momento decidió volcarse en este proyecto, para cerrar una etapa muy marcada por The Clock, uno de sus temas que publicó en 2018.

“Llevaba en Madrid como tres meses o así. Hay un momento en el que tienes que sacar más música, porque la gente te lo pide. No puedes estar todo el rato en una canción. The Clock para mí es como una etapa que ha acabado, porque de cara a los nuevos sonidos es una cosa totalmente distinta”.

McBel decidió producir el EP independientemente, a pesar de ofertas que recibió para que le llevaran el proyecto.

“En esta industria hay veces que la gente no es muy real. Yo he decidido trabajar con gente en la que confío plenamente (…) y son personas increíbles”, dice.

Durante este año la joven cantante no sólo ha trabajado para producir su EP, sino que también ha cantado en pequeñas salas y en la Plaza del Rey, en el emblemático barrio madrileño de Chueca.

McBel sonríe cuando lo recuerda.

La cantautora fue parte de un gran proyecto que se llevó a cabo durante la semana del Orgullo, en el que mujeres artistas fueron las protagonistas sobre el escenario.

“Yo creo que poco a poco estamos avanzando y estamos haciendo ver que las mujeres valemos lo mismo que un chico. Creo que se nota sobre todo a nivel de instrumentos; porque cantantes mujeres hay bastantes, pero músicas -como guitarristas o baterías- es mucho más difícil de encontrar. Instintivamente, si te dicen: batería hombre / batería mujer, eliges al hombre. Yo creo que eso es algo que hay que cambiarlo un poco más, y es algo que va a costar, pero se podrá”, nos cuenta.

McBel tiene un consejo para quienes quieren dedicarse al arte como ella:

“Es difícil, hay muchísima competencia… pero no es algo malo. Para mí es al revés, cuanta más gente haya a mi alrededor, mejor. Cuanto más talento haya, más me esfuerzo para hacer algo mejor. Rodéate de las personas más increíbles que encuentres y trabaja”, dice.

“¡Es que no hay más! ¿Quieres hacerlo? Hazlo. Sal, y hazlo. Trabaja mucho. No necesitas más que querer hacerlo. Puedes querer hacerlo, pero te quedas sentado, y eso no vale. Nadie te va a regalar nada. Tienes que salir a la calle, tocar, conocer a un montón de gente y a partir de ahí saldrán cosas. Pero en el sofá, no”, añade.